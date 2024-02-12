2 лютого в Києві відбулась щорічна, восьма за рахунком, Всеукраїнська конференція «Big Trade-Marketing Show-2023: New Reality – New Possibilities», яка стала головною подією року для вітчизняних трейд-маркетологів.

Це єдиний в Україні спеціалізований захід для фахівців у сфері трейд-маркетингу та суміжних галузей. На зустрічі зібралися понад 380 топ-маркетологів, керівників маркетингу та продажів, трейд-маркетингу, бренд-менеджменту, керівників програм лояльності ритейлерів і постачальників. Були присутні також мерчандайзингові агентства, розробники IT рішень для ритейлу, постачальники обладнання тощо.

Розподіл учасників за сферами діяльності виглядав так: Виробники — 52%, Ритейлери — 18%, Рішення для бізнесу — 17%, Дистриб’ютори — 12%, ЗМІ — 1%

Розподіл аудиторії за рівнем менеджменту виглядав наступним чином: Власник – 1%

Директор з маркетингу – 15%, Трейд маркетинг менеджер – 25%, Директор з продажів – 4%, Керівник відділу КатМен - 3%, Керівник відділу трейд-маркетингу 14%, Керівник з продажу – 6%, Керівник з розвитку – 5%, Комерційний директор – 5%, СЕО/Директор – 9%, Менеджер з продажів – 4%

Партнерами конференції стали компанії:

Офіційний партер, Партнер з диджитал-маркетингу Promodo

Партнер з лояльності - Art Nation Loyalty

Аутсорсинговий Партнер - АДЕЛІНА АУТСОРСИНГ

UX/UI Партнер – Турум-Бурум

Офіційний Партнер з безпеки - SHERIFF

Партнер POLT agency

Технологічний партнер - Listex

Партнер кава- брейків - Liberti

Водний Партнер – ТМ Крайна

Трансформаційний Партнер – EALC

Партнер CRM рішень Creatio

Конференція проходила у двох тематичних залах, між якими учасники могли вільно пересуватися відповідно до своїх вподобань.

Серед тем і спікерів:

Ірина Громова, директорка з маркетингу в Art National Loyality, познайомила учасників конференції з презентацією «Як гейміфікація змінює ритейл: ідеї для маркетингових стратегій майбутнього».

Спікерка зазначила, що гейміфікація наразі є одним із головних трендів у кампаніях лояльності, поряд з мобільними іграми, фіджитал товарами та партнерством. Наразі на українському ринку налічується понад 5 млн гйемерів, і залучення гейміфікації до маркетингової стратегії призводить до зростання замученості клієнтів (+47%), лояльності до бренду (+22%) і впізнаваності бренду на ринку (+15%).

Аліна Євзютина, маркетолог компанії Listex, розповіла про «Ефективне управління даними про товари: ключ до оптимізації бізнес-процесів».

Спікерка презентувала технологічне рішення Listex, яке забезпечує управління тол оновлення в режимі non-stop даними про товари.

За словами Аліни, Listex надає ритейлерам можливість значно покращити якість та точність інформації про товари. Це створює конкурентну перевагу на ринку, оскільки споживачі все більше цінують точну та актуальну інформацію про товари. Продукт буде корисний і для фахівців з логістики, оскільки точні характеристики товарів допомагають оптимізувати управління запасами та логістичним центрами.

Ксенія Михайленко, Media Director у Promodo, виступила з темою «Бренди чи знижки? Або як не потонути в промоспіралі».

Спікерка зазначила, що виробники вкладають мільярди гривень у промоакції, які пропонують покупцям продукт за нижчою ціною. Через це продукти ризикують бути втягнутими в цінову конкуренцію з товарами від конкурентів і в очах покупців не матимуть іншої переваги окрім низької ціни. Таким чином, споживач легко замінить його іншим товаром – більш дешевим.

Юлія Кизима, Head of PM & CE Department в Adelina Call Center & BPO, виступила з темою «Як працювати зі зворотнім зв’язком клієнтів?».

Спікерка наголосила, що рівень довіри клієнта зростає, якщо компанія цікавиться думкою і запитує зворотний зв'язок. Вона розповіла про способи отримання зворотнього зв’язку — телефонні дзвінки, чат-боти, месенджери, соцмережі тощо.

Сергій Полтавський, засновник агенції Polt, розповів, Чим корисний TikTok і які його сильні сторони у 2024?

Після короткого огляду платформи TikTok та алгоритмів її роботи, спікер розповів, що його аудиторія в Україні налічує 15,7 млн користувачів. Він також навів розподіл аудиторії за типами користувачів і аналіз контенту за напрямками — гумор, життя, тварини, мода і краса.

Виступ Дмитра Кукурузи, Chief Executive Officer ТОВ «Турум-бурум», мав назву «Інтерфейс, як складова growth стратегії».

Спікер розповів, що майбутнє — за оцифруванням клієнтського досвіду та оптимізацією інтерфейсів. З огляду на це, важливим є визначити, хто має відповідати з інтерфейсом. Це — growth менеджер, фахівець, який працює на перетині відділів компанії для розробки та реалізації ініціатив з розвитку.

Олена Шишко, Head of Sales Creatio, презентувала «Стратегію застосування No-code інструментів для досягнення кращих показників бізнесу».

Спікерка презентувала No-code платформу Creatio для автоматизації процесів та CRM з максимальним рівнем свободи. На платформі кожен додаток складається з готових до використання компонентів і блоків, за допомогою яких можна зібрати потрібну програму.

Компанія TradeMasterGroup ініціювалаа першу Національну премію Big Trade-Marketing Award-2024

Переможці:

Найкраща TRADE-маркетингова кампанія запуску нового продукту - Art Nation Loyalty та Мережа Аптек 9-1-1 Найкращий інтерактивний благодійний проєкт 2023 - Програма лояльності Fishka Найефективніша TRADE-маркетингова кампанія з використанням штучного інтелекту 2023 - ТОВ "ОМЕГА" Найефективніша TRADE-маркетингова кампанія 2023 - БРСМ- Нафта Найкраща TRADE-маркетингова команда 2023 - Птахокомплекс «Дніпровський» Найпопулярніша TRADE-маркетингова кампанія в соціальних мережах 2023 - Мережа аптек «АНЦ» Найкраще впровадження ШІ в TRADE-маркетинговій кампанії 2023 - ПП «Віктор і К» ТМ «Королівський смак» Найкраща TRADE-маркетингова кампанія з мінімальним бюджетом 2023 - Enzym Group Найкреативніша TRADE-маркетингова кампанія 2023 - мережа мультимаркетів Аврора Найкращий TRADE-МАРКЕТОЛОГ 2023 - мережа мультимаркетів Аврора Найкраща маркетингова команда 2023 - мережа мультимаркетів Аврора Найкращій Мерчандайзинговій команді 2023 - АГРОМАТ Прорив у TRADE-маркетингу 2023 - Snack Production Найкраща благодійна колаборація 2023 Lukas

B2B Медіа-група TradeMasterGroup, вітає учасників конференції з набутими знаннями і новими знайомствами.

Ми завжди раді бачити вас на наших наступних конференціях!