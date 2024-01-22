02 лютого 2024 року на щорічній конференції «Big Trade-Marketing Show-2024: New reality – new possibilities» збереться понад 400 учасників, щоб обговорити тренди та тенденції розвитку трейд-маркетингу.

Партнери конференції:

Офіційний партер - Promodo

Партнер з лояльності - Art Nation Loyalty

Аутсорсинговий Партнер - Аделіна аутсорсинг

UX/UI Партнер – Турум-Бурум

Офіційний Партнер з безпеки - Sheriff

Партнер - POLT agency

Партнер кава- брейків - Liberti

Водний gартнер – ТМ Крайна

Трансформаційний Партнер – EALC

Компанія TradeMasterGroup в рамках конференції ініціює національну Премію - BIG Trade-Marketing Award-2024. Премія в галузі TRADE маркетингу присуджується за визначні та успішні маркетингові стратегії, які були реалізовані в 2022-2023 рр.

На конференції вас очікує: 350+ учасників, 25+ спикерів, 20+ виставкових стендів.

Зал 1. TradePulse Exchange: Відкриваючи нові горизонти трейд-маркетингу харчової галузі. Спікери: Катерина Калюжна, Senior Research Executive, Brand Guidance, Kantar Ukraine, Надія Бігун, Заступниця Міністра економіки України, Олег Шмуляєв, заступник голови правління МХП з маркетингу, Полтавський Сергій, Засновник агенції POLT, Фатіма Тисячник, директорка з маркетингу Компанія DELTA FOOD, Анна Луганська, Директорка з маркетингу VARUS, Юлія Корань, Керівниця відділу маркетингу ТОВ «Галіція-Трейд» (національні бренди соків Galicia та Світанок), Ірина Громова, Директорка з маркетингу Art Nation Loyalty, Альона Муріна, Маркетинг директор WINETIME, Дмитро Кукуруза, Chief Executive Officer ТОВ «Турум-бурум», Анна Пилипенко, Marketing Director Komo, Kaniv, Cheese Club, Ксенія Михайленко, Media Director в Promodo, Максим Бєлов, маркетинг-директор мережі супермаркетів NOVUS, Юлія Кізима, Head of PM & CE Department в Adelina Call Center & BPO, Аліна Євзютіна, маркетолог компанії LISTEX, Марія Бабко, Керівниця департаменту маркетингу Suziria Distribution.

Зал 2. MarketMagnet Fusion: Інновації та стратегії трейд-маркетингу в Nonfood сфері. Спікери: Олег Нікольский, маркетинг директор "Фокстрот", Дар’я Смерічевська, начальник відділу трейд-маркетингу інтернет магазину EVA.UA ТОВ «Руш», Юлія Дробишева, Директорка з маркетингу в АГРОМАТ, Анастасія Макова, Директорка з маркетингу Бізнес-напряму товарів для дому Україна та Єкспорт Схід, Корпорація «Біосфера», Кристина Башлій, директор з маркетингу SOVA, Ігор Дідок, директор з маркетингу медичної лабораторії ДІЛА, Максим Незвієцький, Віце-директор з маркетингу мережі мультимаркетів Аврора.

Спецпроекти конференції!

Виставка та експозиція рішень та послуг для бізнесу. В рамках Конференції проходить виставка рішень та послуг, а також зразків продукції від виробників та рітейлерів України

Повна програма та Реєстрація

Дата та місто проведення: 02 лютого 2024, м. Київ, UBI Конференц Хол, вул. Дорогожицька, 8