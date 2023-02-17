Бізнес на допомогу ЗСУ. Meest Group та Meest China передали новий пакет техніки для ЗСУ

За рік повномасштабного вторгнення Україна відчайдушно бореться з російськими окупантами. За цей час українці об’єдналися і кожен робить свій вклад у наближення нашої перемоги. Хтось захищає країну на фронті, хтось волонтерить, хтось допомагає донатами, хтось працює і підтримує економіку країни для повноцінного функціонування державного устрою.

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Не залишається осторонь і український бізнес. Міжнародна поштово-логістична група компаній Meest, яка спеціалізується на закупівлі та доставці товарів з Китаю, США та країн Європи, регулярно допомагає доставляти найбільш необхідні волонтерам та армії товари та вже вкотре закуповує та передає необхідну техніку у найгарячіші точки.

Цього місяця Meest Group разом зі своєю компанією Meest China зустрілися з військовими, щоб передати їм: 1 автомобіль, 18 прицілів до кулеметів, 10 камер гоу-про, 2 системи відеонагляду, 900 обігрівачів для рук та ніг.

Це дуже необхідне спорядження отримає третій окремий центр сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Військові висловили велику вдячність групі компаній Meest та особисто співвласнику та акціонеру компанії Meest China В’ячеславу Лисенко за допомогу та підтримку української армії.

Генеральний директор компанії Meest China Михайло Лимар та працівники групи компаній Meest висловлюють велику вдячність клієнтам, які продовжують користуватися послугами компанії, підтримують економіку і тим самим вносять свій вклад у наближення перемоги. Адже саме зі свого прибутку компанія має змогу допомагати Збройним Силам України.

На постійній основі група компаній Meest разом з компанією Міст Чайна закуповує та передає генератори, одяг, техніку та інше додаткове спорядження та передає у військові частини, які знаходяться на найскладніших напрямках. Компанія Meest China винесла регулярну допомогу ЗСУ у свої стратегічні фокуси та плани на 2023 рік. Український бізнес готовий підтримувати нашу армію до повної перемоги.