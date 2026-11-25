У 2022 році український бізнес опинився в умовах, коли довгострокове планування втратило звичний сенс. Заморожені бюджети, зміна споживчих звичок, релокація команд і невизначеність змусили компанії переглядати підходи до роботи.

Сьогодні OMD Optimum Media Ukraine – провідна медіаагенція України, лідер рейтингів і переможець "Вибір року B2B" 2026 у номінації "Міжнародний медіахолдинг року".

Як агенції вдалося адаптуватися й посилити позиції?

Стійкість починається з людей

Принцип OMD – ефективність бізнесу залежить від стану команди.

Співробітники поєднують роботу з повітряними тривогами, переживаннями за близьких і психологічним навантаженням. Підтримка команди стала пріоритетом.

Запровадили Mental Health Day, доступ до корпоративного психолога та Recharging Days – додаткові вихідні у періоди меншого робочого навантаження.

Зараз не час для керівників, які бояться змін. Треба швидко думати, сміливо ухвалювати рішення й іноді ламати власні правила. Але є те, що я точно не готова змінювати, – нашу планку якості та ставлення до людей. Оксана Бєляєва CEO OMD Optimum Media Ukraine

Компанія підтримує професійні зв’язки з фахівцями за кордоном. Стратегічна директорка Наталія Романенко продовжила кар’єру в OMD у Польщі та згодом очолила стратегічний напрям у Центральній та Східній Європі, включно з Україною.

Швидкість, підкріплена технологіями

Швидкість ухвалення рішень стала конкурентною перевагою.

Обмін досвідом з австрійськими колегами показав різницю в плануванні та аналітиці. В Україні дані оновлюються щотижня, а клієнти частіше отримують звітність. Це дозволяє оперативно коригувати медіастратегії.

Агенція інвестує в технології та автоматизацію. Система OMD Creative Review використовує штучний інтелект для перевірки відеокреативів до запуску кампаній.

Інструмент аналізує відповідність роликів вимогам телеканалів, дотримання рекламного законодавства та креативну складову за принципами Google ABCD.

Це дозволяє виявляти недоліки до виходу реклами, скорочувати перевірку та зосереджуватися на стратегічних завданнях.

Лідерство, підтверджене результатами

За підсумками 2025 року OMD Optimum Media Ukraine посіла перше місце за обсягом білінгів у рейтингу Всеукраїнської рекламної коаліції. Загалом агенція дев’ять разів очолювала цей рейтинг.

OMD третій рік поспіль (2023–2025) посідає перше місце в рейтингу digital-агенцій IAB Ukraine у категорії "Медіа".

У 2025 році рекламна група OMD OM Group уперше очолила рейтинг медійних груп Ocean Media Plus за телевізійними бюджетами з часткою 20% ринку. OMD Optimum Media другий рік поспіль зберегла першість серед окремих агенцій.

Результати відображають поєднання закупівельних можливостей, стратегії, аналітики та технологій.

Розвиток попри невизначеність

Перемога у "Вибір року B2B" 2026 стала ще одним визнанням професійної експертизи та позицій OMD Optimum Media Ukraine на ринку.

Нагорода передбачає комплексне оцінювання: опитування представників бізнесу, оцінки галузевих експертів, аналіз медіаактивності та якості комунікацій.

Компанія розвиває аналітичну експертизу, впроваджує AI-рішення, посилює міжнародну співпрацю та можливості зростання команди.

Досвід OMD показує: навіть під час війни бізнес може зберігати позиції та розвиватися. Ключове – швидко адаптуватися до змін, інвестувати в технології та пам’ятати, що за кожним бізнес-результатом стоять люди.