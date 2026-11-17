Перші книжки видавництва вийдуть уже найближчим часом ексклюзивно в мережі «Книгарня “Є”».

В Україні стартує новий книговидавничий проєкт BOOKSETTER, який розвиватиметься у партнерстві з 1+1 media. Видавництво працюватиме з локальними та іноземними авторами, формуватиме різножанровий книжковий портфель і особливу увагу приділятиме просуванню книжок та їхніх авторів.

Співпраця з BOOKSETTER стала ще одним кроком у розвитку контентної екосистеми 1+1 media. Компанія підтримуватиме видавництво своєю медійною експертизою та власними і партнерськими ресурсами, допомагаючи популяризувати книжки, відкривати нові авторські імена й залучати до читання ширшу аудиторію.

«Ми почали роботу над BOOKSETTER ще до того, як російські атаки на українські друкарні, видавництва та книжкові склади набули нинішніх масштабів. Це, без сумніву, чергові спроби ворога знищити українську культуру та слово. Звісно, ми зважували всі ризики й розглядали різні сценарії запуску. Але зрештою дійшли висновку: відкладати далі означало б відмовлятися від того, що сьогодні особливо важливо підтримувати й розвивати. Для нас видавництво є продовженням послідовної роботи з популяризації української мови, культури та читання. І наша амбіція – залучати до книжок нових людей, відкривати нові імена та створювати додаткові можливості для українських авторів», – прокоментував Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

За розвиток бізнес-напряму BOOKSETTER відповідає Олександр Ремезовський, який має значний досвід запуску та масштабування бізнес-проєктів.

Перші книжки BOOKSETTER вийдуть у партнерстві з «Книгарнею “Є”», яка стане їхнім ексклюзивним дистриб’ютором. Придбати дебютні видання можна буде виключно у книгарнях мережі та на її сайті. Така модель співпраці дозволить поєднати видавничу експертизу команди BOOKSETTER, медійні можливості 1+1 media та досвід одного з провідних гравців українського книжкового ритейлу.

«Ми не плануємо обмежувати себе окремими жанрами чи працювати виключно з уже відомими іменами. Натомість відкриті до співпраці з українськими та іноземними авторами, до нових ідей, нестандартних форматів і партнерських проєктів. Наше завдання – сформувати конкурентний видавничий портфель, який відповідатиме запитам аудиторії та водночас допомагатиме розвивати нові читацькі інтереси. Саме тому для нас важливо від самого початку вибудовувати сильні партнерства. Ми раді розпочати роботу з «Книгарнею “Є”», разом із якою представимо наші перші видання. Поєднання їхньої експертизи в книжковому ритейлі та медійних можливостей 1+1 media створює хорошу основу для просування нових книжок і авторів. Запускаємося в надскладний час, але з великою вірою в команду, наших партнерів і в те, що ми робимо», – зазначив Олександр Ремезовський, керівник бізнес-напряму BOOKSETTER.

Головною редакторкою BOOKSETTER стала Ольга Кашпор – менеджерка з понад 20-річним досвідом роботи з контентом у статусі керівниці документальних та публіцистичних спецпроєктів, авторки, журналістки та редакторки.

«Я все життя працюю зі словом – як журналістка, редакторка, авторка і як людина, котра просто не уявляє дня без доброї книжки. Тому стати головною редакторкою BOOKSETTER для мене велика честь і дуже особиста історія. Ми створюємо видавництво не для абстрактних полиць, а для живих людей. Для нас важливо турботливо відбирати кожний текст – чи це гучний світовий бестселер, чи затишна белетристика чи сильний український дебют. Головний критерій – щоб книжка торкалася серця та підтримувала, давала ресурс рухатися далі. А масштаб, досвід та партнерські можливості 1+1 media – це наша суперсила, котра, як ми віримо, допоможе зробити книгу видимою та привабливою – навіть для тих, хто досі думав, що читання не для нього», – прокоментувала Ольга Кашпор, головна редакторка BOOKSETTER.

Наразі команда працює над кількома різножанровими книжками, а передзамовлення дебютного роману розпочнеться вже незабаром.

Окрему увагу BOOKSETTER приділятиме маркетинговому супроводу книжок. У межах партнерства з 1+1 media видавництво планує залучати можливості телевізійних і digital-платформ компанії, реалізовувати спеціальні проєкти, партнерські інтеграції та колаборації.

Одним із нових форматів стане амбасадорська програма: кожне перекладне видання матиме власного представника серед українських публічних особистостей, який допомагатиме знайомити аудиторію з книжкою.

Першою амбасадоркою BOOKSETTER стане Людмила Барбір – ведуча «Сніданку з 1+1» на телеканалі «1+1 Україна», акторка та лекторка 1+1 media school. Вона представить дебютне видання, назву якого команда розкриє вже найближчими днями.

Про BOOKSETTER

BOOKSETTER – українське видавництво, засноване 2026 року, що працює з українськими та іноземними авторами в різних жанрах. Розвивається у партнерстві з 1+1 media, чиї медійні можливості допомагають популяризувати книжки та їхніх авторів.

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