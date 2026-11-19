Нове українське видавництво, стратегічним медіапартнером якого є 1+1 media, представляє свій дебютний реліз. Ексклюзивним дистриб’ютором книжки стане мережа «Книгарня “Є”», а амбасадоркою — ведуча «Сніданку з 1+1» Людмила Барбір.

Українське видавництво BOOKSETTER анонсує вихід роману «Тариф на чекання» (Mondscheintarif) німецької письменниці Ільдіко фон Кюрті. Книжка, яка стала міжнародним бестселером і принесла авторці широке визнання, вперше вийде українською мовою у грудні 2026 року.

«Тариф на чекання» стане дебютним релізом BOOKSETTER — нового видавництва, яке працюватиме з українськими та іноземними авторами в різних жанрах. Стратегічним медіапартнером проєкту виступає 1+1 media, що підтримуватиме популяризацію книжок та авторів завдяки своїй експертизі, телевізійним і digital-платформам, спеціальним проєктам та колабораціям.

Ексклюзивним дистриб’ютором роману «Тариф на чекання» в Україні стане «Книгарня “Є”». Придбати видання можна буде виключно у книгарнях мережі та на її сайті. Передзамовлення стартує 19 листопада 2026 року, а фізично в магазинах книжка буде доступна в грудні.

«Ми у BOOKSETTER не просто збираємо книжковий портфель — ми шукаємо історії, які обіймають та повертають відчуття "ти не одна". "Тариф на чекання" — саме така. Це європейський бестселер, але його тема болить і лікує абсолютно по-нашому. Ми прагнемо не лише принести світовий хіт українському читачеві, а й створити навколо кожної книги живий простір — з правильними партнерами, щирими розмовами та реальними сенсами Усе для того, щоб проживати тексти разом із читачами. Адже книжки мають не просто стояти на полиці — вони мають підтримувати», — зазначила Ольга Кашпор, головна редакторка BOOKSETTER.

«Тариф на чекання» — дебютний роман Ільдіко фон Кюрті, опублікований у Німеччині 1999 року. Книжка увійшла до списків бестселерів SPIEGEL, а її загальний наклад сягнув близько 2 мільйонів примірників. У 2001 році роман було екранізовано.

У центрі сюжету — 30-річна Кора, яка після зустрічі з чоловіком своєї мрії чекає на його телефонний дзвінок. Через самоіронію, гумор і впізнавані життєві ситуації авторка порушує теми стосунків, самооцінки, суспільних очікувань і прийняття себе. Попри те, що роман вийшов понад 25 років тому, його тематика залишається актуальною для сучасної аудиторії.

«Тариф на чекання» — легка, дотепна й для багатьох життєва історія про те, ким ми мріємо бути й ким зрештою стаємо. Про прийняття себе та вічні порівняння з іншими. Про «правила дейтингу», нескінченні інструкції до побачень і, звісно, кохання», — зазначає Людмила Барбір, ведуча «Сніданку з 1+1» на телеканалі «1+1 Україна», акторка та амбасадорка книжки в Україні.

Залучення українських зірок та впливовців до промоції перекладних видань буде однією з особливостей видавництва. Кожна така книжка матиме власного амбасадора, який допомагатиме знайомити аудиторію з твором і розширювати його присутність у публічному просторі.

Про BOOKSETTER:

BOOKSETTER — українське видавництво, засноване 2026 року, що працює з українськими та іноземними авторами в різних жанрах. Розвивається у партнерстві з 1+1 media, чиї медійні можливості допомагають популяризувати книжки та їхніх авторів.

Дата старту передзамовлень книжки «Тариф на чекання»: 19 листопада

Ексклюзивний дистриб’ютор: «Книгарня “Є”»

Перекладачка — Оксана Щур

Дизайнерка обкладинки — Марта Лешак

Передзамовлення за посиланням.

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