Чем полезен шоколад

Шоколад уже несколько веков считается одним из самых любимых лакомств. Его заворачивают в блестящую фольгу, придумывают дизайнерскую упаковку и дарят любимым и близким. Шоколад в плитках https://metro.zakaz.ua/ru/categories/block-chocolate-metro/ является символом таких значимых праздников как Новый год и Рождество. Крафтовый продукт от элитных кондитеров привозят в качестве сувенира из поездок и презентаций.

Однако те, кто следит за здоровьем и питанием, часто сомневаются, стоит ли употреблять шоколад. Ведь он содержит сахар, жирные масла и является довольно калорийным продуктом.

Чтобы отбросить сомнения, необходимо изучить состав изделия. В шоколаде содержится невероятно большое количество витаминов и минералов, которые насыщают организм полезными веществами. Значительное количество антиоксидантов в продукте притормаживает мутацию клеток – это отличная профилактика онкологии. Натуральный гормон, который содержится в какао-бобах, стимулирует выработку эндорфина.

У людей, которые потребляют шоколад на постоянной основе, наблюдаются следующие процессы:

укрепляется иммунитет;

улучшается мозговая деятельность и память;

стабилизируется метаболизм кишечной флоры;

уменьшается количество свободных радикалов.

Продукт действует как спазмолитик, расширяя сосуды и снижая риск воспалений. Он полезен беременным благодаря содержанию фолиевой кислоты и детям от 3 лет.

Единственное условие – шоколад должен быть качественным, без растительных заменителей жира. Лучше всего потреблять черный, который имеет более концентрированное содержание полезных веществ. При этом необходимо соблюдать меру, чтобы не получить проблемы с лишним весом.

Купить шоколад в плитках в магазине “Метро”

Очень важно потреблять лишь качественный продут без заменителей и усилителей вкуса – только в таком случае он будет полезен. Если вы не знаете, где купить оригинальный продукт, следует обратиться к услугам магазина metro.zakaz.ua. Он сотрудничает с лучшими кондитерскими фабриками по всему миру.

В продаже супермаркета можно увидеть изделия знаменитых брендов:

Toblerone;

Rioba;

Ritter Sport;

Schogеtten;

Witor's.

Покупатель может купить экстрачерный шоколад пряного вкуса с миндалём, апельсиновой цедрой, добавкой перца или морской соли. Любителям более нежного вкуса понравится молочный аналог с орешками, кусочками фруктов, клюквой. Те, кто придерживается безлактозной диеты, могут удовлетворить свои запросы соответствующим шоколадным продуктом.

Чтобы выбрать вариант по своему вкусу, достаточно зайти на сайт интернет-магазина Metro, на котором представлен широкий ассортимент продукции. Любой товар можно добавить в виртуальную корзину и заказать с доставкой. Цены соответствуют качеству. Если следить за новостями сайта, можно приобрести необходимое по сниженной стоимости во времся акций Метро.

В Киеве покупку на дом транспортирует курьерская служба в максимально короткий срок после заказа. В другие города Украины доставка от Метро осуществляется через почту и прибудет на удобное клиенту почтовое отделение.