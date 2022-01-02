Что подарить свекрови на Рождество?

Мы знаем немало курьезных историй об отношениях тещи и зятя. О свекровях и невестках — гораздо меньше, ведь тут никому не до смеха. Ваше общение с мамой мужа сложно назвать дружеским? Попробуйте наладить его во время семейных праздников. Подарок, купленный от души, в этом способствует. Деньги на него можно взять в MyCredit — это микрокредитная организация, которая выдает займы на срок до двух месяцев под низкие проценты. Если нужная сумма уже на руках, пора позаботиться о самом презенте.

Что преподносить не стоит?

Сколько бы женщине ни было лет, антивозрастной косметике она вряд ли обрадуется. Кому приятно получить в дар баночку, на которой написано, скажем, 50 плюс? То же относится и к напольным весам, антицеллюлитным средствам, утягивающему белью. Все эти вещи намекают на недостатки и могут изрядно испортить настроение.

Еще мы не рекомендуем вручать средства для мытья посуды и другую “химию”. Подобным вещам радовались хозяйки во времена тотального дефицита. В наши дни подобный дар могут расценить превратно, как намек на плохую хозяйственность.

Нижнее белье в качестве подарка маме мужа — тоже не лучший выбор. Все-таки, это интимные вещи, дарить которые можно только самым близким, чей вкус досконально известен. А вот сертификат в магазин белья — подойдет.

Даже зная, что свекровь верующая, не стоит ей преподносить крестики, иконы и другие религиозные атрибуты. Можно по ошибке купить вещь, характеризующую другую конфессию. Такой подарок не принесет радости и даже может рассердить.

На что ориентироваться?

Чтобы угодить с подарком такой важной для каждой семьи женщине, придется обдумать много вариантов. Предлагаем для начала выбрать общую тему:

Еда и готовка

Вторая мама обожает готовить? Она наверняка обрадуется мелкой бытовой технике. Скороварка, мультипечь, гриль, кухонная машина — вариантов море на любой вкус и кошелек. Все эти приспособления на кухне радуют глаз и существенно освобождают руки.

Лет двадцать назад хорошим подарком считалась кулинарная книга. В наше время любой рецепт легче и проще найти в интернете.

Быт

Очень многие женщины обожают обустраивать свой дом. Потому красивый плед, набор полотенец или постельное белье — почти беспроигрышный вариант подарка. Если бюджет позволяет, можно купить кресло-мешок или даже кресло-кокон. Разумеется, выбирая эти вещи, следует учитывать вкусовые предпочтения хозяйки дома.

Сад и огород

Если свекровь не может дождаться весны, чтобы снова взяться за прополку любимых грядок, она наверняка будет довольна, получив в дар посуду для дачи, садовый инвентарь или предметы мебели из ротанга.

Уход, отдых и эмоции

Так и не решили, что подарить? Сертификат на маникюр, уходовую процедуру для тела или массаж зайдет “на ура”. Также, уместной будет и оздоровительная путевка в хороший санаторий. Наиболее запоминающимся подарком станет, безусловно, путешествие в новую страну. Более бюджетный вариант — экскурсия в другой город, билет в кино, театр или музей.

Какой бы вариант вы ни выбрали, подарите эту вещь с душой. Тогда она точно не останется незамеченной.