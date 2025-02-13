Чи варто очікувати впровадження криптовалютних платежів у роздрібній торгівлі?

Незважаючи на зростаючу популярність криптовалют, поки що вони не змогли замінити традиційні гроші. Нинішній курс біткоїна до долара - такий самий важливий показник для людства, як вартість інших валют, бареля нафти або унції золота. Але володіє криптовалютами порівняно невелика кількість користувачів у світі.

Багатьох турбує питання, коли за допомогою біткоїнів та ефірів можна буде розплачуватися за щоденні покупки. Платформа Binance допоможе краще розібратися в тонкощах криптовалютного світу, але для початку визначимося з прогнозами.

Що можна купити за криптовалюти

Уже зараз за цифрові гроші можна купити практично все. Біткоїнами або десятками інших видів криптовалют розраховуються за:

одяг;

взуття;

продукти харчування;

нерухомість;

автомобілі;

квитки на транспорт;

електроніку.

Численні навчальні заклади світу відкривають свої двері тим, хто хоче оплатити навчання біткоїнами. Орендувати техніку чи нерухомість, отримати певні послуги також можна за крипту.

Але, на жаль, існує чимало перепон для власників цифрових активів. Попри високу популярність крипти, поки що лише окремі інтернет-магазини чи маркетплейси пропонують такий спосіб оплати.

Перспективи та очікування

Багато дослідників криптовалютного ринку стверджують, що вже 2025 року з'явиться можливість використовувати крипту для повсякденних покупок. Низка факторів вказує на це:

істотне зростання кількості роздрібних користувачів - вважають, що наприкінці 2025 року кількість власників крипти досягне приблизно 900 млн;

розробка та впровадження суворих правил регулювання криптовалют урядами різних країн світу - поява національних цифрових валют, що вже частково реалізовано в деяких державах;

використання біткоїна як ще більш значущий фінансовий інструмент, важливий компонент інвестиційних портфелів і засіб для захисту від коливань традиційних валют;

широке впровадження криптовалютних платежів у різних сферах - від оплати комунальних послуг до купівлі товарів.

Одним із найважливіших факторів впливу є блокчейн - технологія, на якій створюються криптовалюти. Уже зараз вона широко використовується в найрізноманітніших сферах, а її переваги продовжують відкривати.

Завдяки інноваціям і впровадженню блокчейну в різні сфери користувачі отримують можливість на рівних правах брати участь у закупівлях. Це дає змогу боротися з такими негативними явищами, як бюрократія та корупція. Можливості блокчейн-технологій уже використовують компанії, що займаються:

медициною;

енергетикою;

сільським господарством;

промисловістю тощо.

Багато плюсів блокчейну характерні і для криптовалют.

Варто зазначити, що традиційна фінансова система певною мірою перешкоджає широкому впровадженню криптовалюти. Адже значна частина доходу банків - різні комісії за свої послуги. Грошові перекази без участі фінансових установ - одна з переваг крипти для користувачів.

У будь-якому разі впровадження криптовалютних платежів у роздрібній торгівлі - питання, яке буде вирішено в найближчі роки. Фінансова система продовжує розвиватися, і це її закономірний етап.