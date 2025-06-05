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Чим особлива чорна ікра? Дізнайся про якість від METRO

Чим особлива чорна ікра? Дізнайся про якість від METRO
Чим особлива чорна ікра? Дізнайся про якість від METRO / Shutterstock

У кулінарному світі є продукти, які говорять самі за себе. Лише одна згадка — і ви вже уявляєте бездоганну подачу, елегантну атмосферу та відчуття справжньої розкоші. Чорна ікра — це саме той випадок. Вона не потребує реклами: лише смак, статус і багата історія.

Та сьогодні все змінилося. Тепер, щоб насолодитися цим делікатесом, не потрібно чекати на запрошення у висококласний ресторан. Чорна ікра стала ближчою до кожного, хто цінує справжній смак. І головне — тепер її можна купити в METRO.

Походження чорної ікри?

  • Білуга — преміальний варіант. Великі ікринки, тонкий вершковий смак, ледь вловимий аромат.
  • Осетер — універсальна класика. Середній розмір, насичений смак, без сюрпризів.
  • Севрюга — яскрава, з характером. Ікринки дрібніші, але аромат — глибший.
  • Стерлядь — делікатний і стриманий варіант. Дрібна ікра з м’яким післясмаком.

В Україні вже давно існують господарства, де вирощують осетрових без шкідливих антибіотиків і без шкоди для природи. Саме така чорна ікра постачається до METRO, і саме тому їй можна довіряти.

Як відрізними від штучної

Зовні імітація часто виглядає пристойно. Але насправді штучна ікра — це інший продукт. Часто вона виготовляється з рибного білка або желатину, виглядає майже так само, але має інший смак. Така ікра використовується у салатах для фуршетів, але точно не на тостах.

Як перевіряти:

  • Ікринки мають бути рівними — не розчавленими та не пересоленими.
  • Колір — однорідний. Ніяких плям чи сірого осаду.
  • Смак — ніжний, трохи солонуватий, без металевого чи гіркого післясмаку.
  • Аромат — делікатний, з нотками моря. Ніякого післясмаку «консерви».

І якщо є хоч одна підозра, що щось не так — краще пройти повз. Або звернутись туди, де за якістю стежать. Наприклад, у METRO, де продукт має всі сертифікати, включно з міжнародними — CITES, HACCP.

Як відбувається приготування ікри

Не вся ікра однакова, навіть якщо взята з однієї риби. Різниця — в обробці:

  • Malossol — мінімум солі, максимум смаку. Це — те, що хочеться мати на тості з вершковим маслом і келихом просекко.
  • Пастеризована — довго зберігається, менш виражений смак, більше для масового продажу.
  • No-kill — ікра, яку отримують без вбивства риби. Так, це можливо. Рибу не знищують — і вона продовжує жити та давати ікру знову. Етично, гуманно, сучасно.

Асортимент чорної ікри в METRO — це не просто кілька баночок у холодильнику. Це — серйозно продуманий вибір для гурманів, шефів і тих, хто просто хоче потішити себе на свято:

  • Ікра Royal Caviar — українська, свіжа, в преміальній упаковці.
  • Лінійка Malossol — класика жанру, без перебільшення.
  • Варіанти для HoReCa — у великих фасуваннях, вигідно й перевірено.

Чорна ікра, це той самий продукт, що дарує задоволення: від текстури, від аромату, від моменту, коли ледь торкаєшся ікри язиком і ловиш хвилю смаку. Її можна їсти просто з ложки. А можна — з тостами, з крем-сиром, з шампанським. Але як би ви її не подали — важливо, щоб вона була справжньою.