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Чому українському бізнесу на експорт потрібен ISO/IEC 27001 і як він скорочує перевірки клієнтів

Чому українському бізнесу на експорт потрібен ISO/IEC 27001
Чому українському бізнесу на експорт потрібен ISO/IEC 27001 і як він скорочує перевірки клієнтів

Для українських компаній, які продають послуги і продукти в ЄС, Велику Британію чи США, інформаційна безпека перестала бути внутрішньою справою. Перш ніж підписати контракт, іноземний клієнт перевіряє постачальника, і ця перевірка може тривати тижнями. Сертифікат ISO/IEC 27001 помітно її скорочує.

Що відбувається на боці клієнта

Відділ закупівель надсилає анкету оцінки постачальника. У ній десятки запитань: як захищено дані, хто має доступ, як шифрується інформація, як компанія реагує на інциденти, чи перевіряє вона своїх субпідрядників. Відповіді переглядає відділ безпеки, ставить уточнення і часто просить докази. Для постачальника без формалізованої системи це місяць листування і ризик втратити контракт.

Що змінює сертифікат

Сертифікат ISO/IEC 27001 від органу, акредитованого в системі IAF, означає, що незалежний аудитор уже перевірив систему управління інформаційною безпекою. Багато компаній у ЄС і Великій Британії приймають його замість частини анкети. У деяких галузях без сертифіката постачальника взагалі не допускають до закупівлі.

Європейське регулювання як рушій

Директива NIS2 вимагає від важливих і суттєвих організацій ЄС контролювати безпеку ланцюга постачання. Регламент DORA встановлює вимоги до ІКТ-постачальників фінансових установ. GDPR вимагає гарантій від обробників персональних даних. Усі ці правила перекладають частину відповідальності на постачальників, і український підрядник відчуває це в кожному новому договорі.

Межі сертифіката мають значення

Сертифікат допоможе, лише якщо його межі охоплюють послуги, які купує клієнт. Якщо компанія продає хмарний сервіс, у межах мають бути платформа, розробка і підтримка. Сертифікат лише на бухгалтерію чи один офіс клієнта не переконає.

Коли починати

Найкраще до того, як великий контракт залежатиме від сертифіката. Підготовка з нуля займає від чотирьох до восьми місяців, і пришвидшити її за кілька тижнів неможливо.

Що питають найчастіше

У більшості анкет повторюються одні й ті самі теми: шифрування даних при передаванні і зберіганні, двофакторна автентифікація, журнали подій і їх зберігання, порядок повідомлення про інциденти, резервне копіювання і відновлення, перевірка працівників під час найму, оцінка субпідрядників. Система управління за ISO/IEC 27001 охоплює всі ці теми, тому сертифікована компанія відповідає на анкету за години, а не за тижні.

Що дає ISO 27001 компаніям з клієнтами в ЄС і Великій Британії, пояснює аудиторська компанія BALTUM. Запитання можна надіслати на [email protected].

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