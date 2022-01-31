CP AWARDS 2022 – призвана способствовать развитию

Вы – собственник бизнеса, девелопер или консультант на рынке недвижимости, архитектор? Приглашаем принять участие в Национальной премии CP AWARDS 2022! Ваши проекты увидят и оценят профессионалы рынка и потенциальные партнеры.

Во время гала-ужина и церемонии награждения, которая состоится 27 апреля в Fairmont Grand Hotel Kyiv , есть уникальная возможность в формате неформального общения познакомиться с владельцами ведущих компаний, встретиться с партнерами или поговорить с коллегами со всей Украины. Ведь CP AWARDS – главная премия достижений в области недвижимости Украины, где профессионалы оценивают работу своих коллег и награждают лучших. Мероприятие уже много лет вносит весомый вклад в формирование открытого, прозрачного, профессионального и конкурентного рынка недвижимости в нашей стране.

Традиционно организатором CP AWARDS выступает издание Commercial Property, которое эксперты рынка ценят за объективность и беспристрастность. Эти качества присущи и премии, соблюдение которых гарантируется компетентным и высокопрофессиональным жюри конкурса, а также юридическим партнером.

В 2022 году победители CP AWARDS будут определяться за достижения в области недвижимости по всей Украине в следующих категориях:

● Офисная недвижимость

● Торговая недвижимость

● Гостиничная недвижимость

● Жилая недвижимость

● Компании

● Проект коммерческой недвижимости

● Реконструкция/Редевелопмент

● Отдельно устроитель премии вручит Special CP AWARD.

Более подробная информация о CP AWARDS 2022 и по вопросам сотрудничества:

+38 (044) 461 90 89

cp-awards@cp.com.ua

Для участия в CP AWARDS 2022

Лауреаты CP AWARDS 2020

Фоторепортаж CP AWARDS 2020