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CP AWARDS 2022 – призвана способствовать развитию
Вы – собственник бизнеса, девелопер или консультант на рынке недвижимости, архитектор? Приглашаем принять участие в Национальной премии CP AWARDS 2022! Ваши проекты увидят и оценят профессионалы рынка и потенциальные партнеры.
Во время гала-ужина и церемонии награждения, которая состоится 27 апреля в Fairmont Grand Hotel Kyiv , есть уникальная возможность в формате неформального общения познакомиться с владельцами ведущих компаний, встретиться с партнерами или поговорить с коллегами со всей Украины. Ведь CP AWARDS – главная премия достижений в области недвижимости Украины, где профессионалы оценивают работу своих коллег и награждают лучших. Мероприятие уже много лет вносит весомый вклад в формирование открытого, прозрачного, профессионального и конкурентного рынка недвижимости в нашей стране.
Традиционно организатором CP AWARDS выступает издание Commercial Property, которое эксперты рынка ценят за объективность и беспристрастность. Эти качества присущи и премии, соблюдение которых гарантируется компетентным и высокопрофессиональным жюри конкурса, а также юридическим партнером.
В 2022 году победители CP AWARDS будут определяться за достижения в области недвижимости по всей Украине в следующих категориях:Подписывайтесь на наш YouTube канал
● Офисная недвижимость
● Торговая недвижимость
● Гостиничная недвижимость
● Жилая недвижимость
● Компании
● Проект коммерческой недвижимости
● Реконструкция/Редевелопмент
● Отдельно устроитель премии вручит Special CP AWARD.
Более подробная информация о CP AWARDS 2022 и по вопросам сотрудничества:
+38 (044) 461 90 89