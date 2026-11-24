Двері рідко купують «з полиці»: за ними стоять замір, вибір короба й фурнітури, доставка і монтаж. Тому питання покупця звучить не «яку модель взяти», а «в кого брати». На українському ринку склалося кілька форматів продавців, і у кожного своя логіка роботи. Ми розібрали п'ять помітних гравців, щоб було зрозуміло, де купити двері міжкімнатні під конкретне завдання: ремонт однієї кімнати, комплектацію квартири чи об'єкт під ключ.

Що змінилося в попиті

Покупець став рахувати не лише полотно, а весь комплект: короб, лиштву, добори, фурнітуру, доставку і встановлення. Виріс інтерес до розсувних систем і дверей прихованого монтажу, а з ними і до продавців, які здатні закрити нестандартне замовлення. На цьому тлі відмінності між форматами торгівлі стали помітнішими.

За чим ми порівнювали

Вибір. Один виробник чи кілька, чи є розсувні системи, приховані двері, нестандартні розміри.

Один виробник чи кілька, чи є розсувні системи, приховані двері, нестандартні розміри. Сервіс. Хто робить замір і монтаж і хто відповідає за результат.

Хто робить замір і монтаж і хто відповідає за результат. Географія. Чи можна побачити двері наживо у своєму місті.

1. Trio - мультибрендова мережа салонів

Мережа працює з 1997 року і має салони в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Івано-Франківську. Головна відмінність формату в тому, що в одному залі стоять двері різних виробників, тож порівняти покриття, наповнення і фурнітуру можна за один візит, без поїздок по монобрендових точках. Частину моделей продають з наявності, решту виготовляють на замовлення, зокрема під нестандартний проріз. Замір і монтаж мережа бере на себе, тому за розмір і встановлення відповідає один підрядник. Мінус теж є: на моделі під замовлення доводиться чекати, і це варто врахувати в графіку ремонту.

2. «Епіцентр» - будівельний гіпермаркет

Двері тут купують разом з рештою матеріалів для ремонту. Формат зручний, коли потрібна типова модель стандартного розміру і важливо забрати її одразу. Консультація і підбір під складний проріз у гіпермаркеті обмежені самим форматом самообслуговування.

3. Rodos - виробник із власними моделями

Український виробник, чиї двері продаються через партнерські салони і магазини. Покупець отримує зрозумілу лінійку однієї фабрики, проте порівняти її з іншими марками в одному місці вдасться лише в мультибрендового продавця.

4. Korfad - фабрика з дилерською мережею

Ще один виробник, який працює через дилерів. Логіка покупки така сама: вибір у межах колекцій одного бренду, а якість заміру і монтажу залежить від конкретної точки продажу.

5. «Новий Стиль» - масовий сегмент

Виробник, відомий доступними моделями, які легко знайти в магазинах по всій країні. Такі двері часто беруть для орендного житла або тимчасового рішення.

Коротко: кому який формат

Формат Сильна сторона Обмеження Мультибрендова мережа (Trio) Порівняння різних виробників, замір і монтаж в одних руках Моделі під замовлення треба чекати Гіпермаркет Типова модель одразу Мінімум підбору і сервісу Виробник через дилерів Цілісна лінійка одного бренду Вибір обмежений однією фабрикою

Що з цього випливає

Для комплектації всієї квартири, де потрібні різні двері в одному стилі, зручніший продавець з кількома виробниками і власним монтажем. Для однієї типової заміни вистачить гіпермаркету. А якщо бренд уже обрано, залишається знайти дилера з нормальною монтажною бригадою.