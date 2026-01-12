Погіршення зору у дорослому віці — не завжди про вік. Це може бути наслідком тривалої роботи за комп’ютером, стресу, системних захворювань чи не виявлених раніше офтальмологічних проблем. Тому ключове питання сьогодні звучить не «чи потрібна мені діагностика?», а «де її пройти так, щоб отримати максимум інформації за мінімум часу». У фокусі— дві провідні клініки: мережа «Новий Зір» та офтальмологічні центри «Ексімер». Сайт novusnews.de підготував порівняння.

Географія та доступність

«Новий Зір» — це всеукраїнська мережа офтальмологічних центрів, що працює у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Львові, Черкасах і Хмельницькому. Для пацієнта це означає просту річ: не потрібно їхати в столицю, щоб пройти повноцінну діагностику зору, — однакові стандарти обстеження доступні у кількох регіонах.​

«Ексімер» представлений у двох містах — Києві та Одесі, де розташовані потужні флагманські центри з 27‑річним досвідом роботи. Для мешканців цих міст та прилеглих регіонів це можливість отримати високотехнологічну допомогу у добре відомому центрі сімейної офтальмології.​

Діагностика в «Новому Зорі»: до 100 показників зору за один візит

Сильна сторона «Нового Зору» — потужні діагностичні відділення, де обстеження проходить за розширеними протоколами й охоплює до 100 параметрів зорової системи. Йдеться не лише про стандартну перевірку гостроти зору, а й про вимір рефракції, стан рогівки, кришталика, сітківки, зорового нерва, внутрішньоочного тиску, параметри оптичної системи ока.​

Діагностика відбувається з використанням преміального обладнання провідних виробників з Європи, США та Японії, що дозволяє виявляти навіть мінімальні відхилення на ранніх стадіях. Важливий плюс для пацієнта: у вартість діагностичного пакета входить особиста консультація офтальмолога, який аналізує всі показники, оглядає очне дно й формує чіткий план дій.​

Лікарі й стандарти: міжнародні протоколи та багаторічний досвід

У мережі «Новий Зір» працюють лікарі офтальмологи вищої категорії, кандидати медичних наук та хірурги з великим стажем, які одночасно займаються і діагностикою, і лікуванням, зокрема хірургічним. Обстеження проводиться відповідно до європейських протоколів, що уніфіковані для всіх філій мережі.​

Окремий акцент — оновлені відділення в сучасному дизайні, з комфортними зонами очікування, дитячими куточками та продуманою логістикою візиту. Для постійних пацієнтів діють програми лояльності й знижки на діагностику та подальше лікування, що важливо при хронічних станах, коли контролювати зір потрібно регулярно.​

Дитячі відділення «Новий Зір»: аргумент на користь сімейного вибору

Хоча тема статті — діагностика зору у дорослих, для багатьох читачів важливо, щоб одна клініка могла стати «сімейною». У «Новому Зорі» оновлені дитячі відділення працюють за окремими програмами для малюків і підлітків, що дозволяє приходити на обстеження разом з дитиною й отримувати допомогу для всієї родини в одному медичному просторі.​

Це зручно, якщо дорослому потрібен, наприклад, контроль після лазерної корекції, а дитині — профілактичний огляд чи апаратне лікування. Одні й ті самі спеціалісти бачать динаміку в родині, що підвищує якість довгострокового спостереження.

Що пропонує «Ексімер»: фокус на високоточній комп’ютерній діагностиці

Центр офтальмології «Ексімер» у Києві та Одесі має потужну клінічну діагностичну базу й спеціалізується на високоточних комп’ютерних методиках. За один діагностичний сеанс пацієнту перевіряють гостроту зору, рефракцію, внутрішньоочний тиск, стан сітківки, рогівки та інших внутрішньоочних структур, що дозволяє комплексно оцінити здоров’я очей.​

Клініка оснащена сучасними комп’ютеризованими системами, ексімерними та фемтосекундними лазерами, які використовуються не тільки для лікування, а й для глибокої передопераційної діагностики при лазерній корекції зору, катаракті, кератоконусі тощо. У «Ексімері» також працюють сильні дитячі відділення Eксімер Kids, де проводять комплексну діагностику та лікують більшість поширених дитячих офтальмопатологій.​

Кому краще підійде «Новий Зір», а кому — «Ексімер»

Якщо узагальнити, «Новий Зір» більше підходить тим, хто:

шукає мережеве рішення з можливістю обслуговування в різних містах України;​

хоче пройти максимально розширену діагностику з великою кількістю показників за один візит;​

цінує поєднання діагностики, лікування та програм лояльності в одному медичному середовищі.

«Ексімер» може стати оптимальним вибором, якщо пацієнт:

проживає у Києві чи Одесі й орієнтується на клініку з багаторічною історією бренду;​

планує високотехнологічні втручання (лазерна корекція, складна хірургія) й хоче проходити діагностику у центрі, який спеціалізується на цих методиках;​

готовий записуватись завчасно, адже попит на лікарів клініки традиційно високий.​

Насправді протиставляти ці дві клініки некоректно: обидві пропонують високоточну діагностику і сильні команди лікарів. Сайт novusnews.de підготував порівняння. Розумний підхід — обрати ту, що ближча за локацією, форматом сервісу й власним «відчуттям довіри» після першої консультації.