Де пройти діагностику зору дорослому: чому все більше пацієнтів обирають спеціалізований офтальмологічний центр
Погіршення зору у дорослому віці — не завжди про вік. Це може бути наслідком тривалої роботи за комп'ютером, стресу, системних захворювань чи не виявлених раніше офтальмологічних проблем. Тому ключове питання сьогодні звучить не «чи потрібна мені діагностика?», а «де її пройти так, щоб отримати максимум інформації за мінімум часу». У фокусі— дві провідні клініки: мережа «Новий Зір» та офтальмологічні центри «Ексімер».
Географія та доступність
«Новий Зір» — це всеукраїнська мережа офтальмологічних центрів, що працює у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Львові, Черкасах і Хмельницькому. Для пацієнта це означає просту річ: не потрібно їхати в столицю, щоб пройти повноцінну діагностику зору, — однакові стандарти обстеження доступні у кількох регіонах.
«Ексімер» представлений у двох містах — Києві та Одесі, де розташовані потужні флагманські центри з 27‑річним досвідом роботи. Для мешканців цих міст та прилеглих регіонів це можливість отримати високотехнологічну допомогу у добре відомому центрі сімейної офтальмології.
Діагностика в «Новому Зорі»: до 100 показників зору за один візит
Сильна сторона «Нового Зору» — потужні діагностичні відділення, де обстеження проходить за розширеними протоколами й охоплює до 100 параметрів зорової системи. Йдеться не лише про стандартну перевірку гостроти зору, а й про вимір рефракції, стан рогівки, кришталика, сітківки, зорового нерва, внутрішньоочного тиску, параметри оптичної системи ока.
Діагностика відбувається з використанням преміального обладнання провідних виробників з Європи, США та Японії, що дозволяє виявляти навіть мінімальні відхилення на ранніх стадіях. Важливий плюс для пацієнта: у вартість діагностичного пакета входить особиста консультація офтальмолога, який аналізує всі показники, оглядає очне дно й формує чіткий план дій.
Лікарі й стандарти: міжнародні протоколи та багаторічний досвід
У мережі «Новий Зір» працюють лікарі офтальмологи вищої категорії, кандидати медичних наук та хірурги з великим стажем, які одночасно займаються і діагностикою, і лікуванням, зокрема хірургічним. Обстеження проводиться відповідно до європейських протоколів, що уніфіковані для всіх філій мережі.
Окремий акцент — оновлені відділення в сучасному дизайні, з комфортними зонами очікування, дитячими куточками та продуманою логістикою візиту. Для постійних пацієнтів діють програми лояльності й знижки на діагностику та подальше лікування, що важливо при хронічних станах, коли контролювати зір потрібно регулярно.
Дитячі відділення «Новий Зір»: аргумент на користь сімейного вибору
Хоча тема статті — діагностика зору у дорослих, для багатьох читачів важливо, щоб одна клініка могла стати «сімейною». У «Новому Зорі» оновлені дитячі відділення працюють за окремими програмами для малюків і підлітків, що дозволяє приходити на обстеження разом з дитиною й отримувати допомогу для всієї родини в одному медичному просторі.
Це зручно, якщо дорослому потрібен, наприклад, контроль після лазерної корекції, а дитині — профілактичний огляд чи апаратне лікування. Одні й ті самі спеціалісти бачать динаміку в родині, що підвищує якість довгострокового спостереження.
Що пропонує «Ексімер»: фокус на високоточній комп’ютерній діагностиці
Центр офтальмології «Ексімер» у Києві та Одесі має потужну клінічну діагностичну базу й спеціалізується на високоточних комп’ютерних методиках. За один діагностичний сеанс пацієнту перевіряють гостроту зору, рефракцію, внутрішньоочний тиск, стан сітківки, рогівки та інших внутрішньоочних структур, що дозволяє комплексно оцінити здоров’я очей.
Клініка оснащена сучасними комп’ютеризованими системами, ексімерними та фемтосекундними лазерами, які використовуються не тільки для лікування, а й для глибокої передопераційної діагностики при лазерній корекції зору, катаракті, кератоконусі тощо. У «Ексімері» також працюють сильні дитячі відділення Eксімер Kids, де проводять комплексну діагностику та лікують більшість поширених дитячих офтальмопатологій.
Кому краще підійде «Новий Зір», а кому — «Ексімер»
Якщо узагальнити, «Новий Зір» більше підходить тим, хто:
- шукає мережеве рішення з можливістю обслуговування в різних містах України;
- хоче пройти максимально розширену діагностику з великою кількістю показників за один візит;
- цінує поєднання діагностики, лікування та програм лояльності в одному медичному середовищі.
«Ексімер» може стати оптимальним вибором, якщо пацієнт:
- проживає у Києві чи Одесі й орієнтується на клініку з багаторічною історією бренду;
- планує високотехнологічні втручання (лазерна корекція, складна хірургія) й хоче проходити діагностику у центрі, який спеціалізується на цих методиках;
- готовий записуватись завчасно, адже попит на лікарів клініки традиційно високий.
Насправді протиставляти ці дві клініки некоректно: обидві пропонують високоточну діагностику і сильні команди лікарів. Розумний підхід — обрати ту, що ближча за локацією, форматом сервісу й власним «відчуттям довіри» після першої консультації.