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Дискусійна панель: "ШІ в комунікаціях бізнесу та PR" 23 квітня
23 квітня о 14:00 у столичному IQ Business Center відбудеться дискусія тему “ШІ у комунікаціях бізнесу та PR. У чому переваги та де криються приховані загрози”, організована діловим виданням Комерсант український Комерсант український.
На заході зберуться топменеджери компаній, комунікаційники, журналісти та digital-фахівці, аби у відкритому форматі поговорити про те, як штучний інтелект вже трансформує сферу комунікацій — від піару, маркетингу до питань інформаційної безпеки.
Дискусія передбачає роботу трьох тематичних панелей.
- Панель I: "Комунікації в епоху ШІ: "кейси" бізнесу"
Тимофій Милованов – Президент Київської школи економіки, Міністр розвитку економіки (2019-2020)
Альона Капліна – Pr&comms мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ
Олег Давиденко – Директор з корпоративних комунікацій Групи Метінвест
Віталій Іванов – Head of Retention Marketing в Netpeak Ukraine
- Панель II: “Чи загрожує ШІ креативній індустрії?”
Дмитро Палющенко – Керівник практики супроводу бізнесу юридичної компанії Juscutum
Олена Дерев’янко – со-founder і партнер Агенції PR-Service, віце-президент Української PR-Ліги, д-р екон. наук, професор
Дмитро Самолюк – Head of Digital медіагрупи “Ми – Україна”
Юлія Мальцева – Senior PR Specialist у SoftServe
- Панель III: "DeepFake та ШІ в епоху війни: "правила гри" для журналістів
Оксана Щербак – Головний редактор “Комерсант український”.
Світлана Шереметьєва-Турчин – Заступник генерального директора “РБК-Україна”.
Микола Підвезяний – Головний редактор “Главкома”.
Микола Корчага – Виконавчий продюсер медіа-холдингу “Апостроф”.
Олександр Краковецький – ШІ ентузіаст, автор книги “ChatGPT, DALL·E, Midjourney: Як генеративний штучний інтелект змінює світ”.
Варто бути щоб:
- дізнатися, як бізнес вже інтегрує нейромережі у PR-стратегії;
- почути фахову дискусію про потенційні загрози для творчих індустрій;
- зрозуміти, як редакції реагують на виклики DeepFake в умовах війни;
- сформувати власну етичну позицію щодо використання ШІ.
Придбати квитки можна за посиланням ТУТ.
Партнери заходу:
Природна мінеральна вода "Моршинська", IQ Business Center, один з найбільших постачальників хліба та хлібобулочних виробів на ринок України – компанія "Київхліб".
Медіапартнери заходу:
Інтернет-видання Апостроф, Delo.ua, MMR – Marketing Media Review, Depo.ua, DSNews.