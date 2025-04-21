Дискусійна панель: "ШІ в комунікаціях бізнесу та PR" 23 квітня

23 квітня о 14:00 у столичному IQ Business Center відбудеться дискусія тему “ШІ у комунікаціях бізнесу та PR. У чому переваги та де криються приховані загрози”, організована діловим виданням Комерсант український Комерсант український.

На заході зберуться топменеджери компаній, комунікаційники, журналісти та digital-фахівці, аби у відкритому форматі поговорити про те, як штучний інтелект вже трансформує сферу комунікацій — від піару, маркетингу до питань інформаційної безпеки.

Дискусія передбачає роботу трьох тематичних панелей.

Панель I: "Комунікації в епоху ШІ: "кейси" бізнесу"

Тимофій Милованов – Президент Київської школи економіки, Міністр розвитку економіки (2019-2020)

Альона Капліна – Pr&comms мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ

Олег Давиденко – Директор з корпоративних комунікацій Групи Метінвест

Віталій Іванов – Head of Retention Marketing в Netpeak Ukraine

Панель II: “Чи загрожує ШІ креативній індустрії?”

Дмитро Палющенко – Керівник практики супроводу бізнесу юридичної компанії Juscutum

Олена Дерев’янко – со-founder і партнер Агенції PR-Service, віце-президент Української PR-Ліги, д-р екон. наук, професор

Дмитро Самолюк – Head of Digital медіагрупи “Ми – Україна”

Юлія Мальцева – Senior PR Specialist у SoftServe

Панель III: "DeepFake та ШІ в епоху війни: "правила гри" для журналістів

Оксана Щербак – Головний редактор “Комерсант український”.

Світлана Шереметьєва-Турчин – Заступник генерального директора “РБК-Україна”.

Микола Підвезяний – Головний редактор “Главкома”.

Микола Корчага – Виконавчий продюсер медіа-холдингу “Апостроф”.

Олександр Краковецький – ШІ ентузіаст, автор книги “ChatGPT, DALL·E, Midjourney: Як генеративний штучний інтелект змінює світ”.

Варто бути щоб:

дізнатися, як бізнес вже інтегрує нейромережі у PR-стратегії;

почути фахову дискусію про потенційні загрози для творчих індустрій;

зрозуміти, як редакції реагують на виклики DeepFake в умовах війни;

сформувати власну етичну позицію щодо використання ШІ.

Придбати квитки можна за посиланням ТУТ.

Партнери заходу:

Природна мінеральна вода "Моршинська", IQ Business Center, один з найбільших постачальників хліба та хлібобулочних виробів на ринок України – компанія "Київхліб".

Медіапартнери заходу:

Інтернет-видання Апостроф, Delo.ua, MMR – Marketing Media Review, Depo.ua, DSNews.