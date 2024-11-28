Дискусійна панель “TЕLEGRAM ВІЙНИ в Україні: Як пережити кібербулінг та зберегти компанію. Історії бізнесу та позиція держави”

29 листопада о 14.00 у Києві, у IQ Business Center відбудеться дискусійна панель від видання Комерсант український на тему: “TЕLEGRAM ВІЙНИ в Україні: Як пережити кібербулінг та зберегти компанію. Історії бізнесу та позиція держави”.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Під час заходу працюватиму три панелі:

Дискусійна панель I: Кібербулінг – досвід бізнесу

Наталія Лигачова – шеф-редакторка інтернет-видання «Детектор медіа»

Олександр Соколовський – український підприємець, засновник групи компаній «Текстиль-Контакт»

Юлія Чудновець – PR-директор Групи компаній ЕПІЦЕНТР

Оксана Щербак – головна редакторка видання Комерсант український (модераторка панелі)

Дискусійна панель II: Позиція держави або чому Telegram-тиск став нормою

Альона Матвєєва – речниця БЕБ

Микита Потураєв – народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики

Галина Янченко – народна депутатка України, голова Парламентської спецкомісії по захисту інвесторів

Тарас Шевченко — заступник міністра культури та інформаційної політики України (2020 – жовтень 2024 р.), засновник Центру демократії та верховенства права

Денис Шкаровський – партнер VB partners, керівник практики Sanctions (модератор панелі)

Дискусійна панель III: Мовчати не можна говорити

Олена Дерев’янко – со-founder і партнер Агенції PR-Service, віце-президент Української PR-Ліги, д-р екон. наук, професор

Максим Цап – Head of Telegram Department в агентстві Netpeak Ukraine

Олена Зубарєва – Директорка зі стратегічних комунікацій і розвитку корпорації TERWIN та благодійного фонду Руслана Шостака

Марина Томко – експерт з комунікацій

Дарʼя Сухенко – співзасновниця та креативна директорка комунікаційної агенції Trembita PR

"У сучасному інформаційному просторі українські підприємці вже на системній основі стикаються з новими викликами, одним із яких є невмотивована дискредитація бізнесу в соціальних мережах, зокрема, в різноманітних каналах Telegram.

Це явище сьогодні стає дедалі небезпечнішим, оскільки існує поза межами будь-яких законодавчих кордонів, часто набуває форм не просто маніпуляцій, але й агресивного тиску.

Представники бізнес-спільноти, які стикалися із віртуальними Telegram-атаками, надалі мають справу з цілком реальними репутаційними та значними фінансово-економічними їх наслідками", - зазначають організатори.

Відповідно, метою Дискусійної панелі є:

· Почути різні точки зору на проблему появи такого явища як Telegram-тиск в медійному просторі України.

· Зрозуміти, чому та хто "замовляють таку послугу" без жодних наслідків.

· Проаналізувати досвід бізнесу та піарників, які відверто розкажуть про головні небезпеки та слабкі сторони авторів Telegram-атак.

· Напрацювати універсальний алгоритм протистояння такому явищу.

· З’ясувати, як правильно відновлювати репутацію бізнесу.

Придбати квитки можна за посиланням:

https://kyiv.ticketsbox.com/event/diskusijna-panel-telegram-vijni-v-ukrayini-yak-perezhiti.html

Партнери заходу: природна мінеральна вода "Моршинська", IQ – бізнес-центр, академічний театр «Київ Модерн-балет», Арт Еклер

Медіапартнери: інтернет-видання Апостроф, Delo.ua, Ділова Столиця, ДЕПО, MMR – Marketing Media Review.