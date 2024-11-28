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Дискусійна панель “TЕLEGRAM ВІЙНИ в Україні: Як пережити кібербулінг та зберегти компанію. Історії бізнесу та позиція держави”
29 листопада о 14.00 у Києві, у IQ Business Center відбудеться дискусійна панель від видання Комерсант український на тему: “TЕLEGRAM ВІЙНИ в Україні: Як пережити кібербулінг та зберегти компанію. Історії бізнесу та позиція держави”.
Під час заходу працюватиму три панелі:
Дискусійна панель I: Кібербулінг – досвід бізнесу
Наталія Лигачова – шеф-редакторка інтернет-видання «Детектор медіа»
Олександр Соколовський – український підприємець, засновник групи компаній «Текстиль-Контакт»
Юлія Чудновець – PR-директор Групи компаній ЕПІЦЕНТР
Оксана Щербак – головна редакторка видання Комерсант український (модераторка панелі)
Дискусійна панель II: Позиція держави або чому Telegram-тиск став нормою
Альона Матвєєва – речниця БЕБ
Микита Потураєв – народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики
Галина Янченко – народна депутатка України, голова Парламентської спецкомісії по захисту інвесторів
Тарас Шевченко — заступник міністра культури та інформаційної політики України (2020 – жовтень 2024 р.), засновник Центру демократії та верховенства права
Денис Шкаровський – партнер VB partners, керівник практики Sanctions (модератор панелі)
Дискусійна панель III: Мовчати не можна говорити
Олена Дерев’янко – со-founder і партнер Агенції PR-Service, віце-президент Української PR-Ліги, д-р екон. наук, професор
Максим Цап – Head of Telegram Department в агентстві Netpeak Ukraine
Олена Зубарєва – Директорка зі стратегічних комунікацій і розвитку корпорації TERWIN та благодійного фонду Руслана Шостака
Марина Томко – експерт з комунікацій
Дарʼя Сухенко – співзасновниця та креативна директорка комунікаційної агенції Trembita PR
"У сучасному інформаційному просторі українські підприємці вже на системній основі стикаються з новими викликами, одним із яких є невмотивована дискредитація бізнесу в соціальних мережах, зокрема, в різноманітних каналах Telegram.
Це явище сьогодні стає дедалі небезпечнішим, оскільки існує поза межами будь-яких законодавчих кордонів, часто набуває форм не просто маніпуляцій, але й агресивного тиску.
Представники бізнес-спільноти, які стикалися із віртуальними Telegram-атаками, надалі мають справу з цілком реальними репутаційними та значними фінансово-економічними їх наслідками", - зазначають організатори.
Відповідно, метою Дискусійної панелі є:
· Почути різні точки зору на проблему появи такого явища як Telegram-тиск в медійному просторі України.
· Зрозуміти, чому та хто "замовляють таку послугу" без жодних наслідків.
· Проаналізувати досвід бізнесу та піарників, які відверто розкажуть про головні небезпеки та слабкі сторони авторів Telegram-атак.
· Напрацювати універсальний алгоритм протистояння такому явищу.
· З’ясувати, як правильно відновлювати репутацію бізнесу.
Придбати квитки можна за посиланням:
https://kyiv.ticketsbox.com/event/diskusijna-panel-telegram-vijni-v-ukrayini-yak-perezhiti.html
Партнери заходу: природна мінеральна вода "Моршинська", IQ – бізнес-центр, академічний театр «Київ Модерн-балет», Арт Еклер
Медіапартнери: інтернет-видання Апостроф, Delo.ua, Ділова Столиця, ДЕПО, MMR – Marketing Media Review.