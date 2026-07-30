DLight нарощує присутність у сегменті комунальної техніки, який вважає малоконкурентним

Український виробник спеціалізованої техніки DLight розвиває напрям комунальних машин – сегмент, який довго залишався поза увагою через специфіку ринку. У компанії наводять як приклад Херсонщину, де, за її даними, одним рішенням обласної адміністрації було закуплено 26 одиниць техніки для відбудови інфраструктури на суму близько 92 млн грн.

Ринок комунальної техніки в Україні великий, але повільний: згідно з інформацією компанії, до 95% закупівель проходять через тендери Prozorro з циклом 6–9 місяців, саме тому мало виробників приділяють йому увагу. Водночас в Україні понад 1400 територіальних громад, і навіть найменшій потрібно 5–7 одиниць техніки, а великим містам – сотні, додає виробник.

Попит підживлює відбудова, а закон про локалізацію в публічних закупівлях віддає пріоритет вітчизняним виробникам. За даними галузевого каталогу "Українська техніка для громад", представленого восени 2025 року, 41 українське підприємство вже виробляє понад 325 позицій техніки для громад.

За оцінкою компанії, DLight працює переважно у сегменті мультиліфтів, де кількість прямих конкурентів є обмеженою. Флагманське рішення компанії – причіп-мультиліфт DL Urbanite, розроблений під потреби комунальних підприємств і будівельних компаній: згідно з інформацією виробника, одна платформа виконує функції кількох машин.

Причіп-мультиліфт DL Urbanite. Фото: DLight Причіп-мультиліфт DL Urbanite. Фото: DLight Причіп-мультиліфт DL Urbanite. Фото: DLight Причіп-мультиліфт DL Urbanite. Фото: DLight Причіп-мультиліфт DL Urbanite. Фото: DLight Причіп-мультиліфт DL Urbanite. Фото: DLight Причіп-мультиліфт DL Urbanite. Фото: DLight Причіп-мультиліфт DL Urbanite. Фото: DLight

Ставка на локалізацію має й макроекономічний вимір. За оцінками галузі, до 40% коштів, витрачених на українську техніку, повертається в бюджети податками, а одне робоче місце у виробництві колісної комунальної техніки створює ще 5–6 у ланцюгу постачання. Техніка виготовляється в Україні, із сервісом у Києві, Харкові та регіонах.

Наступний крок компанії – системна робота з тендерними комітетами громад ще до оголошення закупівель. Докладніше про рішення DLight – за посиланням.