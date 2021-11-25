Довольные клиенты, эффективные сотрудники и комплексный подход: как изменились требования бизнеса к цифровым решениям

Всеукраинский форум "Бізнес без паперу" объединил лучший цифровой опыт украинских компаний.

Бизнес начал воспринимать внедрение цифровых инструментов, в частности, электронного документооборота, не как модный тренд, а как часть стратегии развития. К такому мнению пришли участники третьего всеукраинского форума "Бізнес без паперу", состоявшегося 19 и 23 ноября в Киеве.

Организатор — сервис цифровых решений для бизнеса "Вчасно" в партнерстве с LIGA360. Уже третий год подряд форум собирает представителей государства и лидеров рынка из разных индустрий для обмена успешными цифровыми практиками.

Нынешний форум был разделен на три блока: быстрый старт, цифровой взлет для бизнеса и новый уровень диджитализации. Участники получили действенные инструменты, с которыми легко пройти путь от внедрения первого электронного сервиса до масштабирования на все процессы компании.

В первый день форума представители государства рассказали о цифровых инструментах, которые упрощают предпринимателям получение государственных услуг, способствуют их прозрачности и помогают оптимизировать бизнес-процессы. В частности, Игорь Дядюра, заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, рассказал о статусе реализации проектов электронного лицензирования, электронного потребителя и электронных контрактов. А Фарид Сафаров, директор директората цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Украины, заверил бизнес, что уже с 1 августа 2022 года заработает обязательное использование электронной товарно-транспортной накладной, что существенно ускорит расчеты в перевозке грузов и сэкономит тонны бумаги.

Более 40 спикеров из таких компаний, как "Лига", Caparol, "Пуратос", "Агропросперис", "Арсенал Страхование", "Роял Канин Украина", Rozetka, "Рост" и других, рассказали о том, как им удалось эффективно ввести электронный документооборот и цифровые кассы. Среди наиболее упоминаемых советов — поддержка руководства, постоянное информирование и обучение сотрудников, наличие человека в команде, который бы горел проектом, а также измерение результатов. Это может быть количество контрагентов, с которыми компания обменивается электронными документами, типы оцифрованных документов, скорость обработки. В СК “Арсенал Страхование”, например, подсчитали, что, отказавшись на 90% от бумаги, экономят клиентам два дня.

И если в прошлом году основным драйвером цифровых изменений был локдаун, то сейчас на первый план выходят другие стимулы.

“Самая большая ценность нашей компании — люди. И когда мы выяснили, что до 40% времени наших квалифицированных бухгалтеров уходит на рутину с бумажными документами, мы окончательно убедились в необходимости перехода на электронный формат. Сейчас мы видим, что только автоматизация процесса обмена документами сокращает затраты одновременно с повышением качества. А наши специалисты вместо рутины занимаются более интеллектуальными задачами», — поделилась собственной практикой финансовый директор УК «Лига» Инна Можаровская.

Изменился также и сам электронный документооборот в Украине.

“Когда мы только начинали предлагать бизнесу переходить на электронные документы в 2017 году, с нами разговаривали только бухгалтеры, — отметил Константин Юрченко, коммерческий директор сервиса цифровых решений для бизнеса “Вчасно”. — Сегодня, если посмотреть, кто в компаниях с ними работает, то на отделы продаж приходится 20%, а на бухгалтерии — 15%. Это говорит о том, что бизнес осознал стратегическое значение оптимизации работы с документами. Ведь до 30% времени продавцов тратится на бумаги, а до 20% дебиторской задолженности происходит из-за ошибок в документах. Мы подсчитали средний показатель возврата инвестиций в проектах по внедрению электронного документооборота. Он достигает 445% в течение двух лет”.

Участники форума пришли к выводу, что массовой цифровизации все еще мешают стереотипы и привычки людей. Рецептом против этого является системное обучение, экономическое обоснование отказа от бумаги и распространение практики использования облачных цифровых подписей (КЭП).