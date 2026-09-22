Е-резидентство Естонії: що воно дає і чого не дає

Українці становлять найбільшу групу е-резидентів Естонії. Попри це, навколо програми досі багато плутанини: її регулярно плутають з видом на проживання, громадянством або способом не платити податки. Жодне з цих уявлень не відповідає дійсності.

Що це таке

Е-резидентство є цифровою ідентичністю, яку видає естонська держава. Вона дає доступ до естонських електронних послуг: можна підписувати документи, що мають юридичну силу в усьому ЄС, подавати заяви до реєстрів та звітність до податкової, і робити це дистанційно. Заява подається онлайн, картку видають у посольстві після перевірки. Державне мито становить 150 євро, а відмова цілком можлива.

Чого воно не дає

Це не посвідка на проживання і не дає права проживати чи працювати в ЄС. Це не громадянство.

І найважливіше: воно не змінює вашого податкового резидентства. Якщо ви живете в Україні, ви залишаєтеся податковим резидентом України, і естонська компанія не звільняє від цих зобовʼязань автоматично.

Воно також не гарантує банківського рахунку. Банки ухвалюють рішення самостійно, за власними правилами перевірки клієнта, і саме на цьому етапі частина підприємців стикається з труднощами.

Що з цим справді можна робити

Основна цінність практична: заснувати естонську компанію та керувати нею дистанційно, без поїздок і паперового документообігу. Це має значення, бо західні клієнти часто вимагають контрагента саме з ЄС. Для ІТ-спеціалістів, консультантів та інших фахівців, що працюють на експорт, європейська компанія нерідко є умовою співпраці, а не питанням зручності.

Скільки це коштує

Витрати варто рахувати в трьох частинах. Перша: е-резидентство, 150 євро. Друга: реєстрація компанії, ще 265 євро державного мита, і це окрема процедура. Третя, про яку часто забувають: щорічне утримання. Юридична адреса в Естонії, ліцензована контактна особа, якщо керівництво за кордоном, бухгалтерія та річний звіт. Саме постійні витрати визначають, чи виправдана модель для вашого обороту.

Поширені помилки

Сприймати Естонію як спосіб оптимізації податків. Естонія оподатковує прибуток лише при розподілі, що вигідно для бізнесу, який реінвестує зароблене. Але при виплаті дивідендів податок сплачується, ставка ПДВ з середини 2025 року становить 24 відсотки, і якщо компанією фактично керують з України, податкові наслідки можуть виникнути й там.

Реєструвати компанію без реальної діяльності. Естонія помітно посилила перевірку: реєстрація платником ПДВ більше не є автоматичною, а компанії без ознак справжньої роботи отримують запити від податкової.

Планувати лише перший крок. Заснувати компанію нескладно, складніше підтримувати її в належному стані. Проблеми зазвичай виникають не під час реєстрації, а через рік.

Кому це підходить

Модель добре працює для ІТ, консалтингу та експорту, тобто там, де клієнти вже в ЄС. Вона має мало сенсу, якщо замовники майже виключно українські або потрібна фізична присутність.

Перед поданням заяви варто оцінити, які зобовʼязання виникають у естонської компанії та чи відповідає ця модель вашій діяльності.