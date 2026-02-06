E-Tender зміцнює позиції на ринку електронних закупівель та розширює можливості для бізнесу

Компанія E-Tender, один із провідних електронних майданчиків в Україні, продовжує активно розвивати цифрові інструменти для публічних і комерційних закупівель, підтверджуючи статус надійного партнера для бізнесу та державного сектору. За вісім років роботи на ринку електронної комерції компанія пройшла шлях від стартапу до зрілої технологічної платформи, якою користуються тисячі компаній по всій країні.

E-Tender був серед перших учасників запуску системи державних закупівель Prozorro ще у 2014 році. Саме цей досвід дозволив компанії сформувати глибоку експертизу у сфері електронних тендерів і аукціонів. Сьогодні на офіційному майданчику E-Tender.ua користувачі можуть працювати з ключовими напрямками електронних закупівель та продажів: Prozorro, Prozorro.Продажі, Prozorro Market, а також із рішеннями для проведення закупівель у бізнес-секторі.

Паралельно компанія активно розвиває власну тендерну систему для комерційних замовників. Вона дає змогу постачальникам обирати закупівлі як приватних, так і державних компаній, а замовникам – гнучко налаштовувати процедури під власні потреби. Часто клієнти E-Tender одночасно використовують систему комерційних закупівель для власних потреб і беруть участь у державних тендерах у системі Prozorro, що створює єдиний зручний робочий простір.

В E-Tender наголошують, що розвиток платформи не обмежується лише технічними оновленнями. Компанія реалізує персональні вимоги клієнтів, пропонуючи індивідуальні налаштування, які підвищують ефективність закупівель і продажів. Водночас особлива увага приділяється безпеці: наявність Атестата комплексної системи захисту інформації підтверджує високий рівень захисту даних користувачів.

Комплексна взаємодія і системна робота

З 2019 року E-Tender входить до складу групи компаній E-Tech, разом із сервісами e-Docs та Health24. У межах групи клієнти отримують комплексні електронні рішення – від автоматизації документообігу та бізнес-процесів до сучасних медичних інформаційних сервісів. Така синергія дозволяє пропонувати ширші можливості для цифрової трансформації бізнесу та організацій.

Особливої актуальності сервіси E-Tender набули під час пандемії та в умовах воєнного стану. Повна автоматизація етапів закупівельних процедур і робота в електронному форматі забезпечують безперервність процесів у публічному та приватному секторах. Користувачі мають доступ до системи 24/7 з будь-якої точки, що є критично важливим у нестабільних умовах.

У компанії пояснюють, що клієнти обирають E-Tender завдяки підтвердженому досвіду, сервісному підходу та здатності вирішувати складні задачі. Команда постійно відстежує зміни законодавства, оперативно інформує користувачів і впроваджує прості, але ефективні функції, які економлять час і ресурси.

E-Tender продовжує розвиватися, зміцнюючи позиції на ринку електронних закупівель та залишаючись важливою частиною цифрової інфраструктури України.

Як долучитися до тендерів ProZorro через E-Tender?

Взяти онлайн участь у тендерах на майданчику ProZorro можна швидко та зручно, зареєструвавшись на офіційно акредитованому електронному майданчику E-Tender.ua. Після реєстрації користувачі отримують можливість подавати тендерні пропозиції, брати участь в аукціонах та працювати з усіма інструментами системи в електронному форматі.

Майданчик E-Tender.ua повністю поділяє філософію ProZorro, в основі якої – гібридна модель тендерної системи із взаємодією державного центрального модуля та комерційних електронних майданчиків, принцип "всі бачать все", що забезпечує відкритість інформації через модуль аналітики, а також "золотий трикутник партнерства" між бізнесом, владою та громадськістю задля підтримки довіри й розвитку реформ.

Проведення публічних закупівель в Україні регулюється Законом України "Про публічні закупівлі", а також низкою нормативно-правових і підзаконних актів, які визначають особливості процедур для різних предметів закупівель. Водночас на E-Tender проходять не лише публічні тендери, а й закупівлі приватних компаній, а також електронні аукціони з продажу та оренди державного й комунального майна.

На сайті gov.e-tender.ua замовники публічної сфери оголошують тендери в системі ProZorro, а представники бізнесу подають свої пропозиції та беруть участь в аукціонах, користуючись прозорими, зрозумілими та доступними інструментами електронних закупівель.