Енергетична стійкість як новий стандарт: чому бізнес переходить від сонячної генерації до систем накопичення енергії

Енергетична стійкість дедалі більше стає одним із ключових чинників конкурентоспроможності українського бізнесу. Якщо ще кілька років тому підприємства інвестували переважно у резервне живлення та сонячні електростанції, то сьогодні фокус зміщується до комплексного управління енергоспоживанням і систем накопичення енергії (BESS/УЗЕ).

Саме цьому була присвячена закрита бізнес-зустріч "SOLARS × KSTAR | Бізнес без зупинок: енергія, витрати й ризики під контролем", яку в Хусті організували компанія SOLARS Re Energy Group спільно з міжнародним виробником енергетичних рішень KSTAR. Захід об'єднав власників і керівників підприємств, представників влади, фінансового сектору та експертів енергетичного ринку.

Фокус бізнесу зміщується від економії до управління енергією

За словами CEO SOLARS Re Energy Group Михайла Чізмара, сьогодні бізнесу вже недостатньо просто виробляти власну електроенергію.

"Головне питання сьогодні – як ефективно керувати власною енергією. Системи накопичення дозволяють не лише економити, а й забезпечувати безперервність роботи підприємства, підвищувати його стійкість і конкурентоспроможність", – зазначив він.

Під час заходу команда SOLARS представила власний підхід до побудови комплексної енергетичної інфраструктури підприємств – від енергоаудиту й проєктування до інтеграції генерації, накопичення, автоматизованого керування та сервісного супроводу.

Комерційний директор компанії Мілан Чейпеш наголосив, що сьогодні бізнесу потрібні не рекламні обіцянки, а практичні кейси та зрозуміла економіка проєктів: "Коли підприємство бачить реальні приклади, цифри й результати інших компаній, рішення про інвестиції стає значно простішим".

Закарпаття – серед регіонів, де формується нова енергетична модель

Директор департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА Тарас Триндяк звернув увагу, що область активно розвиває сонячну генерацію, однак саме системи накопичення дозволяють максимально ефективно використовувати вироблену електроенергію.

"Поєднання генерації зі зберіганням допомагає збалансувати виробництво й споживання енергії, що є важливим як для бізнесу, так і для енергосистеми загалом", – зазначив він.

Окремий блок заходу був присвячений можливостям фінансування енергетичних проєктів завдяки банківським програмам та партнерським механізмам.

Світовий досвід і технології

Практичний блок представила компанія KSTAR – один зі світових виробників систем накопичення енергії.

Керівниця представництва KSTAR в Україні Наталія Черняєва наголосила: "Закарпаття має всі передумови для активного використання сонячної енергетики. Але максимально ефективною вона стає тоді, коли підприємство може накопичувати вироблену енергію та використовувати її тоді, коли це найбільш вигідно або необхідно".

Менеджерка з продажу KSTAR в Україні Тетяна Лапчик звернула увагу, що під час вибору BESS підприємства звертають увагу на ціну, а також на сертифікацію, системи безпеки, сервісну підтримку та гарантійні умови.

Запит на енергетичну стійкість зростає

Під час заходу учасники мали змогу поспілкуватися з підприємцями, виробниками обладнання, інтегратором і фінансовими партнерами, а також ознайомитися з роботою потужної УЗЕ, яку продемонстрували на локації.

Генеральний директор ТОВ "Гофер Україна" Назар Лисий розповів, що компанія вже працює над наступним етапом власної енергетичної стратегії: "Ми вже інвестували у сонячну генерацію. Зараз працюємо над впровадженням систем накопичення енергії та розвитком власної енергетичної інфраструктури разом із когенерацією. Це логічний крок для підвищення стійкості виробництва".

"Електроенергія – одна з вагомих статей витрат для будь-якого підприємства. Тому можливість накопичувати власну сонячну енергію сьогодні є надзвичайно актуальною. Переконаний, що такі рішення дуже швидко стануть стандартом для українського бізнесу", – сказав представник компанії "Ерідон" Роман Волошин.

Подія завершилась панельною дискусією та нетворкінгом. За словами організаторів, такі зустрічі мають стати постійним майданчиком для обміну практичним досвідом між бізнесом, державою, фінансовими установами та виробниками технологій, адже саме комплексний підхід до управління енергією сьогодні формує основу довгострокової конкурентоспроможності підприємств.