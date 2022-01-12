ETERNA LAW создает практики уголовного права и публичных закупок, которые возглавит новый партнер фирмы

Ян Войниканис-Мирский — признанный эксперт в сфере предоставления правовой помощи субъектам публичных закупок и защиты клиентов по уголовным делам с более чем 14-летним опытом юридической практики.

Юридическая фирма ETERNA LAW создает две новые практики — уголовного права и публичных закупок. Их возглавит Ян Войниканис-Мирский, который присоединился к Eterna Law в качестве партнера.

Ян Войниканис-Мирский — признанный эксперт в сфере предоставления правовой помощи субъектам публичных закупок и защиты клиентов по уголовным делам с более чем 14-летним опытом юридической практики и 11-летним стажем адвокатской деятельности. Ян специализируется на хозяйственном и уголовном праве и процессе, имеет значительный опыт представительства интересов юридических и физических лиц в судах общей юрисдикции и защиты прав и интересов лиц при расследовании уголовных производств. Также Ян имеет значительный профессиональный опыт в сфере применения положений в том числе гражданского, хозяйственного, административного и налогового законодательств Украины.

Вместе с Яном к команде ETERNA LAW присоединяются юрист Валерия Яцук и младший юрист Анастасия Загороднюк.

"Прошедший год стал для ETERNA LAW годом роста и развития. Это стало возможным среди прочего благодаря нашей способности видеть и предугадывать современные тренды и готовности инвестировать в развитие команды фирмы. В прошлом году мы создали две новые практики — комплаенса и GR, которые возглавили новые партнеры — Тимур Хасанов-Батыров и Андрей Тростин соответственно. На новый 2022 год у нас еще более масштабные планы, поэтому его мы начинаем не менее активно. Сегодня мы рады сообщить о присоединении нового партнера и создании еще двух практик, за развитием которых мы видим большие перспективы, — уголовного права и публичных закупок. Убежден, что опыт Яна позволит нам быстро и эффективно построить сильные и конкурентные практики, которые сделают фирму более гибкой и готовой к вызовам современного мира", — комментирует управляющий партнер Андрей Астапов.

Партнер Ян Войниканис-Мирский добавляет: "Я давно наблюдал за развитием ETERNA LAW и с радостью принял предложение присоединиться к команде. Успешная фирма с развитой внутренней инфраструктурой предлагает почти неограниченные возможности для развития и всестороннюю поддержку, поэтому я уверен, что впереди нас ждут большие проекты и громкие победы".