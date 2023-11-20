Favbet Foundation переміг у номінації "Корпоративний благодійний фонд" під час марафону комунікаційників

Благодійний фонд Favbet Foundation став одним з лідерів номінації “Корпоративний благодійний фонд” загальнонаціонального конкурсу. За підсумками голосування читачів та експертного журі перемогу здобув соціальний проєкт фонду "Клуб супергероїв".



Нагородження переможців відбулось у листопаді під час щорічного PR-марафону національного видання MMR, який цього разу присвятили ефективним комунікаціям під час війни.

З початком повномасштабної війни Favbet Foundation переорієнтував понад 90% своїх проєктів на допомогу ЗСУ. Згодом допомога українській армії трансформувалася в системну роботу мілітарі-хабу, а гуманітарні напрямки адаптували під вимогу воєнного стану. Серед них "Клуб супергероїв" — програма культурного та спортивного розвитку дітей, які відчули вплив війни.

"Українські діти — завзяті й талановиті. Навіть війна не позбавила їх прагнення до розвитку та самореалізації. Наша мета — дати юним українським дітям більше можливостей розкривати свої суперздібності, попри війну. Саме вони — майбутнє нової України, і ми маємо робити все можливе, щоб воно було щасливим", — розповідає куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

"Клуб супергероїв" реалізований з метою підтримки дітей та підлітків з родин військовослужбовців та ВПО. "Клуб" об’єднав одразу три проєкти: IT Kids, "Сила у знаннях" та "Сильніші разом". У 2023 році в межах цих ініціатив команда фонду провела низку курсів з основ програмування, розіслала школярам 5500 боксів канцелярії та започаткувала безплатні спортивні секції з боксу, футболу, боротьби та баскетболу.



"Найкраща репутація — та, яка формується не словами, а реальними справами. Команда фонду виконала величезний обсяг роботи: “Клуб супергероїв” охопив тисячі дітей по всій Україні. Ці проєкти заслужено привернули багато уваги та стали гарним взірцем ефективної взаємодії бізнесу з громадськістю через подолання спільних викликів", — коментує директорка з комунікацій FAVBET Ксенія Тюрікова.

Крім цього, Favbet Foundation продовжує свою важливу місію — за підтримки фонду надходить системна допомога ЗСУ. Так, на сьогодні було передано 240 авто для фронту, і це число зростає щодня. Також за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного. Раніше ударні роти "Армії дронів" отримали від компанії Favbet 53 нових позашляховиків Peugeot Landtrek. Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за підтримки фонду склала понад 175 млн грн.