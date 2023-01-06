Favbet Foundation та компанії-партнери передали ЗСУ 60 автомобілів

Благодійний фонд Favbet Foundation разом із компаніями-партнерами передав для Збройних Сил України 60 автомобілів для виконання бойових завдань на передовій, повідомили представники фонду.

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Зокрема, нещодавно передано два позашляховики високої прохідності Ford Ranger та Nissan X-Trail.

Ford Ranger обладнаний резервуарами та насосом перекачки палива і буде виконувати функції паливозаправника в бригаді Чорних Запорожців.

Авто допоможе українським захисникам боротися з окупантами на Донецькому напрямку.

Nissan X-Trail допомагає українським захисникам виконувати бойові завдання на півдні та південному сході України.

Також Favbet Foundation передав для одного з підрозділів Національної гвардії України черговий позашляховик Mitsubishi L200. Цей автомобіль уже вирушив до Донецької області, де допоможе українським бійцям виконувати бойові завдання на передовій.

Крім того, захисники України отримали від Favbet Foundation 3 мікроавтобуси.

Два Volkswagen Transporter отримали підрозділи ЗСУ, які тримають оборону в районі Бахмута.

Разом з авто захисники України отримали необхідні для облаштування передових позицій технічні засоби. Одне з цих авто в район Бахмута самостійно доправили співробітники компаній-партнерів фонду.

Один із підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони отримав від Favbet Foundation мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Авто допоможе українським розвідникам у виконанні спеціальних завдань, спрямованих на посилення оборони країни.

Розвідники ЗСУ також отримали від фонду 5 рацій Motorola DPM 4800E, 3 квадрокоптери DJI Mavic 3 і 2 квадрокоптери з тепловізором Autel EVO-II Dual, 2 тепловізійних приціли Infiray (Iray) Geni GL35R і 2 прилади нічного бачення Andres.

За сприяння Favbet Foundation у безпечні місця було евакуйовано тисячі жителів прифронтових районів Херсонської та Миколаївської областей. Фонд забезпечив евакуаційний транспорт пальним.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.