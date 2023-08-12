Favbet Foundation за останні два тижні надав ЗСУ ще 7 позашляховиків для фронту

Благодійний фонд Favbet Foundation за останні два тижні передав для потреб Збройних Сил України та інших Сил оборони 7 позашляховиків.

Це 4 позашляховики Nissan Navara, 2 позашляховики Mazda та один Mitsubishi L200. Зокрема, один Nissan Navara відправлено на Лиманський напрямок, де він працюватиме в складі однієї з механізованих бригад, в роті ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Ще один Nissan Navara вже допомагає спеціальному підрозділу ефективно виконувати поставлені бойові задачі на Бахмутському напрямку. На південний напрямок Favbet Foundation передав захисникам України позашляховик Nissan Navara та двовісний лафет.

Ще один Nissan Navara надійшов у розпорядження механізованого батальйону, який задіяний в операціях на передовій. Позашляховик Mazda BT-50 передано штурмовому підрозділу, залученому до наступальних операцій на сході України.

Mazda B2500 уже працює в складі групи Сил спеціальних операцій (ССО), яка бере участь у бойових діях на південно-східному напрямку прифронтової зони. Mitsubishi L200 благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів Національної гвардії України. На даний час цей підрозділ виконує завдання, спрямовані на відсіч збройній агресії на півночі країни.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet понад 190 авто, в тому числі 53 нових позашляховики Peugeout Landtrek для ударних рот «Армії дронів». Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.