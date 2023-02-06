Favbet Foundation завітав до Федерації настільного тенісу Маріуполя

Благодійний фонд Favbet Foundation відвідав Федерацію настільного тенісу Маріуполя, яка зараз перебуває на Київщині. Команда фонду поспілкувалася з юними спортсменами та передала федерації потужний генератор.

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Також за підтримки фонду федерація отримали сучасні тенісні столи, що допоможуть юним спортсменам покращити свої навички. Тенісні столи як і генератор були затребуваними речами. Нове обладнання допоможе федерації покращити тренувальний процес та дасть можливість проводити заняття навіть за умов вимкнення електроенергії. Фонд розуміє сучасні потреби навчальних закладів, намагається їх швидко вирішувати. Адже підтримувати молоде покоління у бажані спортивного розвитку — одна з ключових цілей Favbet Foundation.

Навіть в сучасних реаліях діти повинні мати усе необхідне для розвитку своїх талантів та почуватися в комфорті. Матеріальна та психологічна підтримка підростаючого покоління є фундаментом прогресивної країни. Команда фонду системно займається благодійністю, щоб цього досягти.

Нагадаємо, Favbet Foundation – заснований у 2020 році компанією FAVBET благодійний фонд, який з початком війни переорієнтував більшість своїх проєктів на допомогу країні та армії. Втім, командакоманда фонду досі регулярно підтримує ініціативи в галузі спорту, здоров’я та освіти юних українців.