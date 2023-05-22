FAVBET Tech приєднується до цифрової армії "КіберПолк"

Український розробник IT-рішень FAVBET Tech став новим партнером ГО “КіберПолк” та співпрацюватиме з організацією у напрямах кіберзахисту, військово-інформаційних операцій та підготовки фахівців з цифрової безпеки.

Команда технологічної компанії буде залучена в тому числі до розробки програмного забезпечення для потреб ЗСУ, а також обмінюватиметься з фахівцями організації досвідом для пошуку вразливостей у ворожих ІТ системах.

"FAVBET Tech історично має потужний штат спеціалістів з кібербезпеки, які фактично з перших днів війни фахово долучились до роботи української ІТ-армії. Це й DDoS-атаки, і ідентифікація окупантів, і доступ до закритих даних. Зараз маємо напрацьовані підходи, інструменти та, головне, знання, якими готові ділитись з колегами на перших лініях цифрового спротиву", — коментує CEO компанії Артем Скрипник.

ГО"КіберПолк" — волонтерське об’єднання, що офіційно займається захистом кіберпростору України з 2022 року та напряму взаємодіє з державними органами. Вся діяльність організації ведеться з відома та у тісній співпраці з відповідальними структурами в складі сил безпеки й оборони України.

Конкретних проєктів, у яких буде залучений FAVBET Tech, не називають — військова таємниця. Втім, мова йде про системне співробітництво не лише з "КіберПолком", а й з його окремим відділами та підрозділами. На даний час громадська організація має у своєму складі Комітет кіберрозвідки України з бюро інформаційної розвідки та кібердосліджень, Академію кібертехнологій України, а також відділи розробки та ІПСО.

FAVBET Tech — IT-компанія, розробник iGaming-рішень та програмного забезпечення. Впроваджує інновації через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та надавати унікальний досвід для користувачів. FAVBET TECH входить у групу компаній FAVBET.