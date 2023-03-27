FAVBET виступив генеральним партнером забігу «День 396: Київська Десятка Незламності»

Компанія підтримала RunUkraine в проведенні благодійного забігу на підтримку українських захисників, що відбувся 26 березня.

Компанія підтримала RunUkraine в проведенні благодійного забігу на підтримку українських захисників, що відбувся 26 березня.

Завдяки участі FAVBET організаторам вдалося створити призовий фонд на 24 000 грн, не вплинувши на благодійну частину проєкту.

Грошовий приз було розподілено між призерами двох дистанцій забігу у чоловічій та у жіночій категоріях. Свій грошовий приз учасники віддали на благодійність.

«Ми вже не вперше співпрацюємо з RunUkraine, а наші співробітники – постійні учасники їхніх забігів. Цьогорічна київська десятка мала символічний привід та чудову мету підтримки наших воїнів. Разом з командою я рада була долучитися до забігу та отримати заряд мотивації», — поділилася своїми враженнями від забігу бренд-менеджер FAVBET Ukraine Анна Литвинчук, яка здолала дистанцію у 5 кілометрів.

Забіг «День 396: Київська Десятка Незламності» проходив у два етапи: офлайн на ВДНГ у Києві з двома призовими дистанціями 5 км та 10 км, дитячим забігом на 500 м та командним 1+1 на 10 км, а також онлайн, до якого охочі долучалися з будь-якої точки світу.

Цього року 50% прибутку від забігу було передано на придбання пікапу для артилеристів зі славетної 3-ї окремої штурмової бригади, що зараз дає бій окупантам на бахмутському напрямку.