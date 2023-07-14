Favbet закупила 53 пікапи для "Армії дронів"

Компанія Favbet виділила 57 450 000 грн на закупівлю автівок для ударних рот БПЛА. Проєкт зі створення рот ударних БПЛА втілюють за участі Генерального штабу, Держспецзв’язку, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації та фандрейзингової платформи UNITED24 .

Протягом двох місяців були створені та укомплектовані 11 рот у складі бригад ЗСУ.

"Пікапи дозволяють нам бути мобільними, аби ударні роти могли вчасно та ефективно реагувати на активні бойові дії противника. Це запорука збереження життя бійця, якого вчасно можуть евакуювати та надати медичну допомогу. Крім того, пікап — це місткість. Дуже часто необхідно перевозити габаритні ударні коптери та устаткування до них, які не влізли б в інші машини. Звісно, краще, коли автівки нові, це підсилює впевненість особового складу. Дозволяє не ремонтувати автомобілі часто, а сконцентруватися на виконанні бойових завдань", — зазначив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 72 ОМБР ім. Чорних Запорожців на позивний "Студент".

"Всі ми щодня бачимо, яку роль на фронті відіграють дрони. Це не лише очі нашої армії, але й ефективний інструмент знищення ворожої техніки й живої сили. Дрони рятують життя нашим захисникам — а це безумовний пріоритет. Ми цінуємо те, що робить Міністерство цифрової трансформації, і для нас честь долучитися до комплектації "Армії дронів", — сказав засновник української компанії FAVBET Андрій Матюха.

Ефективність ударних рот БПЛА важко переоцінити. Тільки за останній місяць ударні підрозділи, які "Армія дронів" забезпечує "пташками", уразили 112 танків, 185 бойових броньованих машин та ще 192 одиниці ворожої техніки — від САУ до вантажівок.

Повне оснащення ударних рот БПЛА складається з безпілотників для здійснення розвідувальних та ударних місій, "Старлінків" для безперебійного зв’язку на полі бою та пікапів. За два місяці ударні роти БПЛА укомплектували 216 дронами, 15 "Старлінками" та 64 пікапами.