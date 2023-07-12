Фестиваль Atlas і ТРЦ Gulliver запрошують на найкращі вихідні у центрі Києва

15 липня організатори фестивалю Atlas та торгово-розважальний центр Gulliver проведуть найкращий вихідний, мета якого – зібрати 2 мільйони гривень на допомогу Київській міській клінічній лікарні.

Протягом дня гості зможуть відвідати відкриту фан-зону на Спортивній площі, вхід на яку вільний для всіх. На локації працюватимуть фудкорт та спеціальна лаунж-зона. У програмі: виступи артистів та резидентів "Підпільного стендапу".

Крім того, на 19:00 запланований показ фільму "Найкращі вихідні" на фасадних екранах ТРЦ Gulliver. Комедія, створена кінокомпанією FILM.UA Group спільно з Atlas, розповідає 4 окремі історії, які об’єднує любов, музика, літо та улюблений фестиваль.

Кульмінацією заходу 15 липня стане благодійний концерт за участі відомих виконавців на терасі 5-го поверху ТРЦ Gulliver. Ексклюзивні запрошення можна отримати, придбавши благодійний квиток на Фестиваль після перемоги. Всього таких квитків – 500 штук вартістю 1000 гривень. 100% від продажу квитків, включаючи сервісний збір, буде перераховано у благодійний фонд "Твоя опора".

"Через повномасштабне вторгнення музичний фестиваль Atlas вже другий рік поспіль не пройде у звичному форматі. Але ми продовжуємо працювати та допомагати попри все. Цього року разом з благодійним фондом "Твоя опора" ми плануємо зібрати 2 мільйони гривень на медичне обладнання для нейрохірургічної операційної. Кожен, хто завітає на найкращий вихідний, зможе зробити донат за допомогою спеціального QR-коду на екранах ТРЦ або за посиланням, наблизивши реалізацію нашої спільної мети", – розповідає генеральний директор і засновник фестивалю Atlas Дмитро Сидоренко.

Програма заходу 15 липня:

протягом дня: знижки до 70% у магазинах ТРЦ Gulliver та розіграші подарунків, у тому числі iPhone 14;

15:00–22:00: відкрита фан-зона на Спортивній площі з баром, фудкортом, лаунж-зоною, а також сценою, на якій виступлять українські артисти та резиденти "Підпільного стендапу", серед яких: Вася Байдак, Свят Загайкевич та Дмитро Білоус ;

19:00–20:30: кінопоказ просто неба комедії "Найкращі вихідні" на найбільшому фасадному екрані у Європі;

20:30–22:00: закритий концерт на терасі ТРЦ за участі українських артистів з трансляцією на фасадні екрани.

Благодійний фонд "Твоя опора" — українська гуманітарна організація, яка надає допомогу дітям із вродженими вадами серця, медзакладам, дитячим будинкам та інтернатам, прихисткам та постраждалим від війни в Україні. За 9 років роботи Фонд допоміг понад 7 000 дітей, надав гуманітарну допомогу 88 500 українців та підтримав 127 лікарень. Фонд заснований у 2014 році Валерією Татарчук та є одним з небагатьох українських фондів, чиї звіти щорічно проходять незалежний аудит.