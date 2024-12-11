Фонд держмайна виставив на аукціон майновий комплекс "Укрміськбудпроект" у Харкові

Фонд державного майна України оголосив про проведення онлайн-аукціону з приватизації єдиного майнового комплексу державного проектного інституту "Укрміськбудпроект". Аукціон відбудеться 12 грудня на платформі "Прозорро.Продажі".

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Про це йдеться на сайті ФДМУ.

Стартова ціна лоту 4 428 416 гривень, а розмір гарантійного внеску - 20% або ж 885 683,27 грн.

Комплекс розташований у Харкові за адресою вул. Космічна, 21-А. Об’єкт знаходиться поблизу станції метро "Наукова", а також поруч із парками, торговими центрами, закладами громадського харчування та освіти.

До складу комплексу входять:

два об’єкти нерухомості площею 10 172,4 м² і 965,7 м²;

чотири транспортні засоби різних моделей: ГАЗ 31029, РАФ 220301, Skoda Octavia, Volkswagen Passat B6 (роки випуску від 1989 до 2006).

Нерухомість розташована на земельних ділянках, які перебувають у постійному користуванні підприємства та не є предметом купівлі-продажу. Питання землекористування покупець вирішуватиме самостійно.

Про діяльність підприємства

"Укрміськбудпроект" заснований у 1938 році та спеціалізується на діяльності у сфері архітектури. Інститут відомий проєктами планування міст, селищ, шкіл, лікарень, театрів, житлових будинків та інших об’єктів. Нині на підприємстві працюють 14 осіб, а також діють 7 чинних договорів оренди нерухомості.

Додамо, аукціонна комісія Фонду державного майна визначила стартову ціну приватизації ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд", яку Кабмін включив до списку об'єктів великої приватизації. Компанію виставляють на продаж за 263 млн грн.