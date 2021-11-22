ФРС США сворачивает "печатный станок"

Причины отмены действия программы. Текущая реакция рынка на события и прогнозируемые последствия.

ФРС США начинает работу над сворачиванием программы выкупа активов, которая действовала на протяжении полутора лет (с начала весны прошлого года). Ежемесячный объем операций будут снижать на 15 миллиардов долларов в месяц до тех пор, пока программа не прекратит свое действие в полном объеме.

Постепенный вывод программы из действия позволяет предпринимателям и государствам подготовиться к вероятным последствиям этого процесса. Согласно словам американских экспертов, действующая в США инфляция, отразившаяся на стоимости потребительской корзины, является временной, и в скором времени ситуация должна измениться.

Между тем часть экспертов готовится к повышению процентной ставки сразу после завершения программы выкупа активов. Согласно имеющимся прогнозам, ее стоит ожидать уже в июне следующего года. По итогам ноябрьского заседания процентная ставка зафиксирована на прежнем уровне.

Последствия выпуска долларов центральными банками стран в качестве резервной валюты

После начала 2020 года на рынок хлынуло 11 триллионов долларов, выпущенных в рамках программ выкупа активов. Что примечательно, большая часть указанной суммы (6 триллионов из 11) выпустили в первые месяцы пандемии. Массовый выпуск финансов породил мощнейшую инфляцию в различных отраслях. Стоимость активов выросла в несколько раз. Повысились затраты на контейнерные перевозки. Особенно сильно выпуск резервной валюты на рынок сказался на стоимости продовольствия- цены на него с начала 2020 года выросли в 3-5 раз в зависимости от региона.

После того, как масштабы инфляции стали слишком велики, центробанки государств, запустивших выпуск резервной валюты на рынок, в срочном порядке сворачивают программы. Часть центробанков продолжает снижения выпуска валюты, еще часть - полностью прекратила действие программ. Это

Чего ожидать в дальнейшем

Опубликован новый план действий, направленный на рост числа займов на рынке. Согласно ему, отток ликвидности составит 450 миллиардов долларов, что приведет к уменьшению объема валюты на рынке и повышению стоимости доллара. Торговля Форекс вполне вероятно может почувствовать такие изменения - при покупке валюты на платформе возникнут дополнительные расходы.

Увеличение стоимости доллара также отразится на закупочной стоимости товаров, приобретаемых за американскую валюту. Можно ожидать очередной рост цен на электронику, международные перевозки товаров. Это, в свою очередь, приведет к росту стоимости потребительской корзины.

Пока что, по словам экспертов, рынок реагирует на предпринятые меры сдержанно. Возможно, это вызвано тем, что их применение было ожидаемым. Тем не менее, нельзя полностью спрогнозировать то, как поведет себя инфляция после отмены денежных вливаний на рынок. Что касается реакции рынка инвестиций, то массового отклика на происходящее не замечено, но по окончанию действия программы в следующем году стоит ожидать колебаний стоимости акций зарубежных компаний.