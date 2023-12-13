ГеройCar запустив у продаж мініатюрні копії військових пікапів та вже зібрав кошти на два великі пікапи в межах акції "Від малого до великого"

Благодійний проєкт ГеройCar розпочав продаж 10 000 іграшкових авто. Ці маленькі позашляховики — копії автівок, якими команда ГеройCar уже понад рік забезпечує захисників України.

За місяць вдалося зібрати кошти на придбання двох великих пікапів, які будуть передані бійцям на фронт. Підтримати проект можна за посиланням.

Ініціативу ГеройCar підтримали Головнокомандувач Збройних сил України та начальник Головного управління розвідки та підписали пікапчики. Незабаром розпочнеться розіграш маленьких машинок з підписами Валерія Залужного та Кирила Буданова серед тих, хто задонатить на авто ГеройCar. Слідкуйте за подробицями розіграшу в соціальних мережах проєкту:

Також акцію підтримали відомі зірки та блогери: Сергій Бабкін, Олексій Завгородній (POSITIFF), Олена Тополя (Alyosha), Ліза Глінська, Анатолій Анатоліч, Євген Хмара.

На пікапах від ГеройCar вирушають на бойові завдання штурмовики та розвідники, мисливці за "шахедами" і пілоти бойових дронів. На цих потужних авто перевозять спорядження, боєприпаси та евакуюють поранених.

"У цьому проєкті, як і в будь-якому іншому, кожен донат має велике значення. Не існує маленьких внесків, коли йдеться про захист нашої країни. Кожен донат, великий чи малий, допомагає забезпечувати військових автівками, без яких на фронті не обійтися. І вкрай важливо бути згуртованими, адже тільки спільними зусиллями ми зможемо вистояти та допомогти тим, хто захищає нас на передовій. Тільки так ми переможемо!", — говорить Артем Скрипка, керівник ГеройCar.

Іграшкові авто ГеройCar можна придбати в магазинах мережі EVA та VARUS. Також ініціативу можна підтримати донатом і водночас взяти участь у розіграші маленьких пікапів, підписаних Валерієм Залужним і Кирилом Будановим.

ГЕРОЙCAR – єдина національна платформа по забезпеченню ЗСУ колісним транспортом. За погодженням із командуванням ЗСУ ГЕРОЙCAR постачає для потреб фронту повнопривідні пікапи Ford F250 та Ford F350.