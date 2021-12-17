Готовимся к холодам: как подобрать оптимальный крем для лица на зиму

Наступление холодов неизменно означает хотя бы небольшое изменение в ежедневной уходовой рутине. Часто зимой нас беспокоит сухость, покраснения и шелушения, вызванные морозным воздухом и ветром. Свою долю в зимний дискомфорт вносит и жаркий, пересушенный от работающих батарей воздух в квартирах и офисах.

Чтобы не переживать о состоянии своей кожи, а также не испытывать физического дискомфорта, рекомендуем заранее подготовиться к перестраиванию своего ежедневного ухода.

Мы проконсультировались с профессионалами из интернет-магазина "Косметолог" и "Лазерхауз Косметикс" и выделили для вас самые полезные советы по подбору зимнего крема для лица.

Особенности подбора зимнего крема для вашего типа кожи

Косметологи выделяют четыре основных типа кожи: сухая, нормальная, комбинированная и жирная. Приступая к выбору любой уходовой косметики, прежде всего нужно опираться именно на её совместимость с вашим типом кожи.

Однако зимой при экстремальных погодных условиях вы можете воспользоваться следующей хитростью: попробуйте использовать крем для лица, который предназначен для более сухой кожи. Например, обладательницам жирной кожи можно попробовать лёгкие кремы для комбинированного типа. При нормальной коже присмотритесь к кремам, предназначенным для сухого типа, и т.д.

Сложности могут возникнуть, если у вас и в тёплое время года сухая кожа, однако сегодня в профессиональных интернет-магазинах косметики можно найти и баночки с пометкой “для очень сухой кожи”.

Важные компоненты в составе зимнего крема

Исходя из основных проблем, с которыми наша кожа сталкивается в холодное время года, обращать внимание нужно на баночки с более высоким содержанием запечатывающих влагу и питательных компонентов. Хорошим примером таких ингредиентов в кремах служат масла (масло ши, авокадо, жожоба, какао-масло и многие другие варианты).

В некоторых кремах могут присутствовать минеральные масла — этот компонент лучше всего запирает влагу, однако к нему стоит относиться с осторожностью обладательницам чувствительной и проблемной кожи.

Если вы не слишком страдаете от перемен температуры, усовершенствовать свой ежедневный уход можно с помощью одного простого шага — не покупайте отдельный крем, а просто поменяйте местами баночки с дневным и ночным кремом. Зачастую ночные кремы делают более питательными и жирными, что как раз идеально подойдёт для холодного времени года. А увлажняющие дневные кремы в свою очередь защитят вашу кожу от обезвоживания во время сна в тёплом и сухом помещении.

Дополнительные советы для зимнего ухода

Ни для кого не секрет, что лучше всего уходовые средства работают при системном подходе. Чтобы ваш зимний крем для лица проявил себя как можно лучше и вы получили ожидаемый эффект, консультанты сайтов "Косметолог" и "Лазерхауз Косметикс" советуют придерживаться следующих несложных правил:

очищающее средство выбирайте самое мягкое из всех возможных, обратите внимание на кремовые текстуры;

очищающее средство выбирайте самое мягкое из всех возможных, обратите внимание на кремовые текстуры; не умывайтесь слишком горячей водой, оптимально использовать воду комнатной температуры;

не умывайтесь слишком горячей водой, оптимально использовать воду комнатной температуры; усиливайте действие зимнего крема домашними питательными масками и маслами для лица;

усиливайте действие зимнего крема домашними питательными масками и маслами для лица; используйте лёгкое отшелушивание для лучшего впитывания компонентов крема;

используйте лёгкое отшелушивание для лучшего впитывания компонентов крема; дополнительно увлажняйте воздух дома и на работе.



