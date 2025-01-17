"Гра на нервах" - найочікуваніша прем’єра січня на "Ми-Україна+"

20 січня о 19:30 на телеканалі "Ми-Україна+" відбудеться довгоочікувана премʼєра шоу "Гра на нервах". Інтелектуально-екстремальне шоу "Гра на нервах" - це перший проєкт на українському телебаченні, який поєднує випробування розумових здібностей та емоційної стійкості.

Шоу пропонує новий формат вікторини. Учасники шоу перебувають у постійній напрузі, що перевертає звичне уявлення про квізи та перевіряє здатність залишатися зібраними у стресових ситуаціях.

За атмосферу на майданчику відповідатиме телеведучий та громадський діяч Олександр Педан.

"Зараз хочеться видавати контент, який робить нас трішечки кращими. Як мінімум, дає можливість перевірити себе, свої знання та навіть чомусь навчитися. Це все про "Гру на нервах". Це квіз-шоу відповідає сучасним трендам і виглядає круто, цікаво, і точно не нудно ні для глядача, ні для наших героїв. Мені подобається те, що тут беруть участь і знаменитості, і звичайні люди. В цьому, здається, найбільша сіль цього проєкту", - коментує ведучий шоу "Гра на нервах" Олександр Педан.

"На екрані побачите розумних, класних, цікавих українців, які будуть показувати свої знання, вміння мислити логічно і доводити, що в нас дійсно дуже розумна і смілива нація! А для мене особисто це шоу - виклик. Тому що я тут не добрий поліцейський, який підбадьорює учасників, а жорсткий ведучий, що не дає права на помилку. Намагаюсь дійсно постійно накаляти нерви учасників. Але це такий формат! Я просто роблю свою роботу і поки що, ніхто не ображався:)", - додав Олександр.

Допомагатимуть учасникам зіркові гості – капітани команд. Кожного випуску на шоу нові зірки. Учасниками першого прем’єрного випуску "Гра на нервах" стануть Григорій Герман та Сергій Лиховода.

"Гра на нервах" – це шоу, яке не лише розважає, а й змушує замислитися, як важливо зберігати стійкість і ясність думок у будь-яких ситуаціях. Впевнена, що цей проєкт стане новим хітом в українському телебаченні", – заявила генеральний продюсер телеканалу "Ми-Україна+" Наталія Стрибук.

Не пропустіть новий телевізійний хіт "Гра на нервах" з понеділка по четвер о 19:30 на телеканалі "Ми-Україна+"!

Телеканал "Ми-Україна+" доступний на всій території України у цифровому мультиплексі МХ-2, кабельних операторів та на ОТТ-платформах Megogo, SweetTV, YouTV, Київстар ТБ тощо.