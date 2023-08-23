Гроші з-за кордону в Україну: вигідні, надійні та безпечні перекази із ZEN.COM

Завдяки популярному в Європі фінтех-проєкту ZEN.COM, з липня 2023 року всі українці можуть швидко та вигідно надсилати кошти в Україну з-за кордону. Як це працює та що потрібно знати про інноваційні сервіси — розповідаємо далі.

Як переказати гроші через ZEN.COM

ZEN.COM — це спеціальний мобільний застосунок, яким можуть користуватися не тільки власники рахунків чи карток ZEN Mastercard®, але й клієнти будь-яких банків України. Проте бути користувачем сервісу ZEN.COM вигідно — з’являється можливість миттєво відкрити зручний універсальний мультивалютний рахунок. Він підходить для розрахунків у більш як 29 валютах, зокрема в:

євро;

фунтах стерлінгів;

злотих;

доларах США.

Скористатися пропозицією дуже просто, для цього навіть не потрібно йти до банку чи оформлювати цілий пакет документів. Достатньо завантажити застосунок на смартфон чи інший особистий гаджет та зареєструватися. Можливість використання мультивалютного рахунку з’явиться відразу!

Щоб зняти кошти в Україні, також не потрібно докладати багато зусиль. Просто виберіть зручну для себе систему переказів:

SEPA;

ZEN Buddies;

PrivatMoney;

SWIFT.

Про кожну з них поговоримо детальніше.

Перекази SEPA

Цей варіант накладає обмеження, оскільки система підтримується не всіма банками України. Проте SEPA-перекази — зручний спосіб отримувати грошові перекази з країн Євросоюзу. Надсилати кошти можна тільки в євро.

Перекази ZEN Buddies

Простий та повністю безкоштовний спосіб переказати кошти між користувачами ZEN.COM. Це найшвидший та найпростіший варіант з усіх — потрібен лише номер телефону отримувача платежу.

Система переказів PrivatMoney

PrivatMoney через ZEN.COM сьогодні — це чудовий спосіб зекономити на переказах в Україну з-за кордону. Завдяки співпраці фінтех-проєкту ZEN.COM з лідером банківської системи України ПриватБанком, з’явилася можливість скасувати комісію за перекази до 18 листопада поточного року.

Отримати гроші можна в найпопулярнішій валюті, зокрема:

EUR;

USD;

UAH.

Невдовзі до переліку валют буде додано також PLN.

PrivatMoney через ZEN.COM — це майже миттєва та досить проста процедура. Для відправлення коштів потрібно вказати ПІБ отримувача платежу, суму та номер картки/рахунку.

SWIFT-перекази

Безпечні та швидкі міжнародні перекази — гроші надходять миттєво та в бажаній валюті. Особливість SWIFT-переказів — можливість зазначити, хто сплачуватиме комісію:

SWIFT OUR — одержувач;

SWIFT SHA — відправник та одержувач навпіл.

Отримати більше інформації можна на порталі zen.com.