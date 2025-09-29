Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,48

--0,02

EUR

48,41

--0,31

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,73

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини компаній
Дата публікації

Groz — ваш надійний партнер у сфері паливно-мастильного обладнання в Україні

Groz — ваш надійний партнер у сфері паливно-мастильного обладнання в Україні
Groz — ваш надійний партнер у сфері паливно-мастильного обладнання в Україні

У стрімко мінливому світі промисловості, автосервісів, агровиробництва та технічного обслуговування ключову роль відіграє надійна й безпечна інфраструктура. Особливо це стосується систем подачі пального, мастильних матеріалів та освітлення робочих зон. Саме тут на допомогу приходить Groz — український інтернет-магазин, що спеціалізується на паливно-мастильному обладнанні: насосах, помпах, ліхтарях, а також супутніх інструментах і витратних матеріалах.

Про компанію Groz

Groz діє як офіційний представник виробника та постачальника обладнання Groz на території України. Компанія пропонує повний спектр якісних рішень для клієнтів — від приватних майстерень до великих промислових підприємств.

У каталозі Groz представлено понад 5000 найменувань продукції, що дозволяє задовольнити найрізноманітніші потреби клієнтів.

Компанія гарантує оригінальність товарів, гарантійне й післягарантійне обслуговування, а також допомогу у підборі обладнання для будь-яких завдань.

При замовленнях від певної суми доставка по Україні здійснюється безкоштовно.

Довіра клієнтів підтверджується відгуками: багато хто відзначає довговічність обладнання, відсутність нарікань при інтенсивній експлуатації та високу експертність менеджерів.

Ключові напрями та продукти Groz

1. Насоси та помпи для перекачування пального й мастильних рідин

Groz спеціалізується на надійних насосах, що забезпечують безпечне й ефективне перекачування пального та олив:

  • Насоси для пального: моделі для дизеля, гасу та бензину. Є як механічні (ручні), так і електричні варіанти, придатні для використання на АЗС, фермах та станціях техобслуговування.
  • Насоси для оливи: для моторних, трансмісійних, гідравлічних олив і мастил. Відзначаються стійкістю до корозії та зручністю обслуговування.
  • Ручні насоси: компактні моделі для польових умов чи роботи без джерела живлення.
  • Електричні насоси: для інтенсивної експлуатації, коли потрібна висока швидкість перекачування.
  • Бочкові, роторні й важільні насоси: рішення для роботи з ємностями різного об’єму.

Ці рішення застосовуються на АЗС, в автосервісах, агропідприємствах, промислових базах, у логістиці та будівництві.

2. Ліхтарі, прожектори та освітлювальне обладнання

Освітлення — невід’ємна частина безпеки та ефективності робочих процесів, тому Groz пропонує широкий вибір ліхтарів і прожекторів:

  • Ручні ліхтарі: компактні, легкі, з фокусованим світлом — для звичайних і точних робіт.
  • Акумуляторні ліхтарі: автономні рішення для виїзних завдань.
  • Прожектори та робоче освітлення: потужні прилади для освітлення великих виробничих площ і об’єктів.
  • Налобні ліхтарі: зручність роботи з освітленням без використання рук.

Ліхтарі Groz поєднують функціональність, автономність і відмінні характеристики світлового потоку.

Чому обирають Groz

Перевага Що це дає клієнту
Офіційний представник Впевненість у походженні, оригінальності та гарантії
Широкий асортимент Усі потрібні рішення в одному місці
Гарантія 12 місяців + сервіс Спокій при покупці та впевненість в обслуговуванні
Консультації експертів Підбір оптимального рішення під завдання
Вигідні ціни та акції Економія без шкоди якості
Доставка по всій Україні Зручність покупки в будь-якому регіоні

Кому буде корисний Groz

  • Автосервіси, СТО, майстерні — для подачі пального, олив і освітлення робочих місць.
  • Агропідприємства та фермери — для перекачування пального, олив, мастил для техніки в польових умовах.
  • Промислові об’єкти, склади, логістика — потужні насоси, освітлювальні рішення й резервні системи.
  • Приватні користувачі — компактні інструменти для обслуговування техніки.

Groz — це не просто продавець обладнання, а надійний партнер, який пропонує перевірені рішення, професійну підтримку й сервісний супровід. У час, коли помилки та брак у технічному оснащенні коштують дорого, вибір сертифікованого обладнання стає стратегічно важливим.

Якщо ви шукаєте постачальника насосів для пального й оливи, надійних ліхтарів чи всебічну технічну підтримку — Groz готовий запропонувати рішення, перевірені часом і практикою.