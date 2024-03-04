Група компаній «Винниківська тютюнюва фабрика» (ВТФ) — підприємство тютюнової промисловості України, яке реалізує свою продукцію на ринках двох континентів. Група компаній "Винниківська тютюнова фабрика" щорічно входить до списку найбільших платників податків в бюджет України.

Група компаній "Винниківська тютюнова фабрика" є виключно виробником тютюнової продукції. Реалізація продукції здійснюється через партнерів-дистриб'юторів по всій країні, яка налічує 23 основні склади, має близько 36 000 точок продажу по всій території України, що становить 75% від національного об’єму тютюнової індустрії. В компанії працює понад 1500 працівників: близько 1100 працівників працевлаштовано на фабриці та понад 500 робітників працює у дистрибуції.

Продукція фабрики представлена 7 брендами тютюнових виробів, які випускаються у форматах сигарет і сигарил. Це такі бренди як Marvel, Compliment та Strong, а також брендами Lincor, Lifa, LS та Київ.

Сировина для виготовлення продукції імпортується з різних країн світу в залежності від сорту тютюну. В Україні, на сьогодні, на жаль немає компаній які вирощують табак відповідної якості.

За сумою сплачених податків група компаній «Винниківська тютюнюва фабрика» щорічно входить у п’ятірку найбільших платників галузі, в яку входять зокрема такі підприємства як Philip Morris Ukraine, Japan Tobacco International Ukraine, British American Tobacco Ukraine, "Імперіал Тобакко Продакшн Україна".

У 2023 році фабрика заплатила в держбюджет більше 7 млрд. гривень податків та зборів.

На 2023 рік частка продукції, що виробляє група компаній «Винниківська тютюнюва фабрика» становить 8.2% в тютюновому ринку України та продовжує зростати.

Історія

Фабрику було засновано в 1778 р. Це була найбільша тютюнова фабрика в часи Австро-Угорської імперії, а пізніше — перша фабрика в Радянському Союзі. Це найстаріша фабрика, розташована на території колишнього Радянського Союзу.

Спочатку фабрика знаходилась на Високому Замку, а в 1779 р. її було перенесено у м. Винники, в монастир, де вона працює й досі.

В 1993 році створене СП «„РДжР“ Тобакко Львів». Спільне україно-американське товариство проісннувало п’ять років, після було закрите, а все устаткування фабрики вивезено до Кременчука.

В 1998 році у фабрики почалось “нове життя”, її тодішні власники нешвидкими, але впевненими кроками відродили найстаріше національне українське виробництво тютюнових виробів.

У 1999 році було засновано товариство з обмеженою відповідальністю "Львівська тютюнова фабрика".

А з 2016 року компанія Marvel International Tobacco Group™ створена на базі групи компаній «Винниківська тютюнюва фабрика» виходить на міжнародний ринок.

Щодня на фабриці працюють над модернізацією виробництва та розширенням асортименту продукції.

Доходи

За даними YouControl, група компаній «Винниківська тютюнюва фабрика» отримала 45,9 млн чистого прибутку у 2021 р. та 41,3 млн чистого збитку у 2020 р.

У 2023 році група компаній «Винниківська тютюнюва фабрика» сплатила до державного бюджету України 7,018 млрд. гривень різного роду податків та акцизів. З них, зокрема, акциз з виробництва склав 5,085 млрд. грн., акциз 5% - 414 млн. грн., ПДВ до бюджету – 835 млн. грн., податок на прибуток – 147 млн. грн., податки на зарплату – 82 млн. грн.

Не дивлячись на складнощі спричинені війною група компаній «Винниківська тютюнюва фабрика» здійснила капітальні інвестиції на суму близько 400 млн. грн.

Цікаві факти

Група компаній «Винниківська тютюнюва фабрика» - єдина тютюнова компанія, яка має свою дистриб’юторську мережу.

Група компаній «Винниківська тютюнова фабрика» вже понад 5 років поспіль входить до трійки найбільших платників податків західної України.

З перших днів війни група компаній «Винниківська тютюнюва фабрика» активно надає допомогу вимушеним переселенцям. Особливу увагу приділяє підтримці Збройних Сил України, надаючи як матеріальну так і технічну допомогу. Більше 22,5 млн. гривень було виділено на підтриму ЗСУ групою компаній «Винниківська тютюнюва фабрика» тільки за минулий 2023 рік.

У 2023 році група компаній «Винниківська тютюнюва фабрика» змінила власників: за даними аналітичної системи YouControl, на підставі затверджених судом мирових угод власником ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика" став, колишній засновник Руслан Бицький, а ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко Груп", повернулася у володіння Сергія Дударенка.