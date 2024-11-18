Haier I-Pro 3: новий рівень комфорту з антрацитовими пральними та сушильними машинами

Сучасний дім для кожного має своє унікальне значення, але важко уявити його без техніки, що враховує всі аспекти комфорту, естетики та економічності. Такі прилади одночасно поєднують практичність та зручність з унікальним стилем. Пральні та сушильні машини Haier серії I-Pro 3 поєднують всі вище перераховані переваги: працюючи безшумно та непомітно, вони роблять усе, щоб перетворити побут на цілковите задоволення, забезпечуючи розумну економію. Ця серія не просто відповідає високим стандартам дизайну – вона привносить новий рівень елегантності завдяки витонченому сірому відтінку, що надає техніці виразного вигляду.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Унікальні технології та програми пральної машини Haier I-Pro 3

Прати більше, але витрачати менше? Ця серія пральних машин, завдяки своїм бездоганним технічним характеристикам, робить це реальністю. І це все з ергономічним, продуманим підходом до організації побутового простору. І головна її деталь – інверторний двигун Direct Motion з прямим приводом. На двигун діє окрема гарантія 10 років, він забезпечує напрочуд тиху роботу. З пральною машиною цієї серії ви отримуєте набір програм, які легко впораються навіть зі складними завданнями.

Користувачі можуть скористатися й додатковими функціями та технологіями:

максимальна вага речей, які можна прати за один цикл — 9 кг;

сертифікована технологія ABT, що не усуває цвіль та бактерії на 99,9% в ущільнювачі барабану та відсіку для пральних засобіві;

функція Smart Dual Spray активується в кінці циклу прання і відповідає за автоматичне очищення барабану та ущільнювача;

інтуїтивне керування через цифровий дисплей;

клас енергоефективності А+++, що гарантує мінімальні витрати електроенергії;

функція Refresh для оновлення речей за 20 хвилин;

тиха робота (лише 53 дБ), щоб ваш відпочинок залишався безтурботним;

вбудовані ваги, які автоматично зважують речі та точно визначають оптимальну кількість води для кожного циклу.

Сушильна машина серії I-Pro 3 — новий підхід до догляду за речами

Як і пралка з цієї серії, сушильна машина Haier I-Pro 3 справляється з 9 кг одягу за раз, має клас енергоефективності А+++ та безшумно працює (63 дБ). Але також вона має такі особливості:

ефективне сушіння реалізовано завдяки тепловій помпі, що використовує тепле повітря, щоб економити до 50% електроенергії;

функція i-Refresh з мікропарою, щоб швидко та помітно освіжити речі;

унікальний потрійний фільтр, що збирає ворс та пил у контейнер, що розташований у легкому доступі.

Сушильна машина працює з усіма типами тканин, а також гармонійно поєднує сірий колір корпусу, стиль та практичність.

Елегантність з практичним підходом

Витончений дизайн приладів розроблений з урахуванням потреб сучасного користувача, де ідеальне прання можливе завдяки продуманному поєднанню пральної та сушильної машини. Спеціальний з'єднувальний комплект чорного кольору дозволяє встановлювати сушарку на пральну машину, що ідеально підходить навіть для невеликих помешкань, створюючи єдиний функціональний блок з висувною поличкою.

Основні переваги такого підходу:

зручна висота полички, щоб вам не доводилось нахилятися;

полегшений процес сортування й складання речей, готових до розміщення у шафі;

полиця витримує навантаження до 12 кг.

Дизайн серії I-Pro 3 — це не тільки витончений стиль, але й додатковий комфорт для користувача, що забезпечує максимальну зручність та неперевершений догляд за одягом у компактному і функціональному форматі.