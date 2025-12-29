"Herbalife Україна" знову серед лідерів: бренд отримав нагороди "Вибір року – 2025"

Бренд "Herbalife Україна" вкотре підтвердив свої позиції одного з лідерів ринку wellness та збалансованого харчування, отримавши одразу кілька відзнак престижної національної премії "Вибір року – 2025".

Бренд здобув титули: "№1 Протеїновий коктейль року", "Програма року для корекції та зниження маси тіла" та "Дієтичні добавки року".

Премія "Вибір року" базується на комплексному дослідженні ринку, рівня довіри споживачів та експертних оцінках, що робить її важливим індикатором стабільності та репутації бренду.

Однією з ключових причин успіху Herbalife залишається науковий підхід до розробки продуктів. У 2025 році споживачі дедалі уважніше ставляться до складу, ефективності та відповідності продуктів сучасним стандартам здорового харчування. У компанії наголошують, що протеїнові коктейлі та програми бренду створюються з урахуванням міжнародних досліджень і багаторічної експертизи компанії.

Не менш важливою є відповідність продуктів реальному темпу життя українців. Умови постійного стресу, багатозадачності та дефіциту часу формують запит на прості, швидкі й водночас поживні рішення, які інтегруються у повсякденність.

Отримані нагороди доводять, що бренд має високий рівень довіри. Протягом останнього року Herbalife Україна активно розвивала освітні програми, підвищувала прозорість комунікації та інвестувала у розвиток партнерської спільноти, що стало важливою складовою перемоги.

Роль бренду у розвитку wellness-культури в Україні

У 2025 році wellness для українців виходить за межі тренду й стає частиною стратегії збереження ресурсу та внутрішньої стійкості.

"Herbalife Україна" формує цю культуру комплексно – через освітні ініціативи, співпрацю з тренерами й нутриціологами, створення контенту про здорові звички та підтримку активної спільноти.

Бренд працює не лише з продуктом, а й із середовищем, у якому люди можуть знаходити мотивацію, підтримку та можливість рухатися до кращої якості життя.

Поєднання турботи про здоров’я, спільноти та підприємницьких можливостей формує ширший соціальний вплив бренду. Саме цей комплексний підхід дозволяє "Herbalife Україна" зберігати лідерські позиції та довіру споживачів у 2025 році.