Іноземні фонди ACP та Innovatus маніпулюють інформацією щоб захопити зерновий термінал в Одесі на користь росіян – заява Sunolta

Іноземні фонди Argentem Creek Partners (ACP), Innovatus Capital Partners (Innovatus) та їх арбітражний керуючий Олексій Сокол відверто вводять в оману громадськість щодо стивідорних активів міжнародної групи компаній Sunolta в Одеському морському торговельному порту. Про це йдеться у пресрелізі групи.

Зокрема, у заангажованому аграрному ЗМІ юристи ACP та Innovatus оприлюднили позицію цих фондів про те, що власники холдингу GNT Group Сергій Гроза та Володимир Науменко начебто контролюють ТОВ «Аттолло Гранум», яке входить у групу Sunolta.

Даний наклеп також було озвучено від імені Олексія Сокола, який за рішенням суду призначений арбітражним керуючим у справі про банкрутство компанії «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (входить в GNT Group).

Sunolta заявляє, що всі подібні висловлювання ACP, Innovatus та Олексія Сокола є відвертою брехнею та спробою дезінформації громадськості з метою рейдерського захоплення наших активів на користь росіян. Компанія «Аттолло Гранум» юридично входить в групу Sunolta (через Sunolta OU) та немає ніякого відношення до власників GNT Group. Вона на законних підставах проводить стивідорну діяльність в Одеському морському торговельному порту, надаючи послуги з перевантаження зерна на експорт.

«Аттолло Гранум» була створена у 2023 році для реалізації стивідорних проєктів групи. У лютому того ж року Sunolta, незважаючи на війну, яку розв’язала проти України російська федерація, інвестувала у придбання технологічних потужностей з перевалки зерна на експорт в Одеському порту. Зокрема, була куплена частина логістичних портових об’єктів й обладнання, що належали GNT Group (зерновий термінал «Олімпекс Купе Інтернейшнл») та знаходилися у заставі українських банків «Південний» та «Восток» за борговими зобов’язаннями.

Рішення інвестувати у стивідорний бізнес було прийняте після того, як з грудня 2022 року розпочалася юридична суперечка за активи між GNT Group та її кредиторами – АСР та Innovatus. Це поставило під загрозу відвантаження аграрної продукції Sunolta, яка користувалась послугами цього терміналу в Одеському порту.

Наголошуємо, що Sunolta придбала майно, яке перебувало в іпотеці українських банків та до якого кредитори компанії «Олімпекс Купе Інтернейшнл» – фонд ACP та Innovatus – не мали ніякого відношення. Юридичне оформлення всіх договорів зі стягнення цього майна проведено на законних підставах. Але за допомогою відверто протизаконного рішення Мінюсту іноземний фонд ACP намагається оскаржити право власності на об’єкти нерухомості та заволодіти активами Sunolta.

Тому нинішні заяви ACP про пов’язаність «Аттолло Гранум» з власниками GNT є черговим етапом спроби рейдерської атаки на активи Sunolta. Єдине, що пов’язує «Аттолло Гранум» та «Олімпекс Купе Інтернейшнл» – це суто комерційні відносини за комерційними договорами.

Зокрема, компанія групи Sunolta замовляє у «Олімпекса» послуги зі зберігання зерна тільки на тій частині елеваторів (силосів), які залишились у власності «Олімпекс Купе Інтернейшнл». Всі інші стивідорні операції (зберігання на інших елеваторах, завантаження зерна, тощо) «Аттолло Гранум» виконує самостійно на власних потужностях.

Активізацію атаки ми пов’язуємо з тим, що, за даними ЗМІ, іноземний фонд ACP намагається передати український зерновий термінал під контроль громадянину російської федерації. Зокрема, в медіа опублікована інформація, що активи «Олімпекс Купе Інтернешнл» передали групі компаній Trans-Oil, бенефіціаром якої є бізнесмен із російським паспортом Джаши Важа Енрикович.

У молдавських ЗМІ вийшла заява групи компаній Trans-Oil, яка підконтрольна Важа Джаши, про те, що вона ще 4 квітня 2024 року «уклала договір оренди та управління портовим терміналом «Оімпекс» із власниками-кредиторами цього терміналу – Argentum Creek Partners та Innovatus Capital Partners…Термінал «Олімпекс» знаходиться в стадії передачі в управління Trans-Oil Group з 24 квітня 2024 року». При цьому, фонд ACP ще з лютого 2023 року банкротить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Вочевидь, що без частини активів зернового терміналу, які на законних підставах належать групі Sunolta, фонд ACP не зможе передати під контроль громадянину росії Важі Джаши (Trans-Oil) українські потужності з перевалки зерна у повному технологічному циклі.

Групі Sunolta ганебно усвідомлювати, що в оборудках іноземного фонду разом з громадянином рф навколо захоплення українських портових потужностей активну та протиправну участь прийняло Міністерство юстиції України.

Група компаній Sunolta більше 25 років займається експортною та внутрішньою торгівлею, виробництвом та наданням логістичних послуг на аграрному ринку. Виробничий та торговий асортимент аграрної продукції складається з насіння соняшнику, пшениці, гороху, соняшникової олії, борошна, паливних пелет з лушпиння соняшнику тощо. У складі групи Sunolta – підприємства з виробництва олії та борошна.