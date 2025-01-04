"Інтергал-Буд" оголосив, скільки нових ЖК запустить у 2025 році

Найактивніший девелопер України "Інтергал-Буд" оголосив про плани будівництва житла на 2025 рік.

Цьогоріч будівельна компанія готує вивести на ринок чотири нові житлові комплекси: по два у Львові та Києві (у Дарницькому та Оболонському районі). Продажі об’єктів стартують на початку 2025 року.

Компанія в черговий раз здобула звання "Девелопер року" та завоювала перше місце у рейтингу забудовників за найбільшою кількістю квартир в Україні.

Торік компанія ввела в експлуатацію 20 новобудов (358,5 тис. кв. м нерухомості), що дорівнює понад 3800 квартир. Ці показники підтверджують наше лідерство в будівельній галузі України.

Девелопер відновив роботу над флагманським проєктом Intergal City — житловим комплексом преміум-класу у центрі Києва на Печерську.

Окрім столиці, "Інтергал-Буд" активно розвиває проєкти у регіонах. Зокрема, у Львові запустили у продаж чотири ЖК. Завершили нові черги у Чернівцях та Житомирі. Планується вихід в продаж наступних будинків у цих містах, додали в компанії.

Також "Інтергал-Буд" став одним із ключових учасників державних програм "єОселя" та "єВідновлення", які дають українцям можливість скористатися пільговими умовами для придбання житла.

До того ж компанія взяла участь у будівництві іноземних проєктів: "Інтергал-Буд", яка є дочірньою компанією Intergal Group, залучили як девелопера і експерта до реалізації європейських проєктів. Першою країною стала Угорщина: українські фахівці долучились до будівництва двох житлових проєктів у Будапешті.

Щодо українських проєктів, зважаючи на реалії війни, в компанії внесли корективи та забезпечили всі нові будинки, які плануються до введення в експлуатацію, автономним електроживленням.

"До списку критично важливих систем, що підтримуються, входять водопостачання та опалення, протипожежні системи, аварійне освітлення, ліфти, системи контролю доступу, котельні та резервуари для води. Також ми облаштовуємо укриття у кожному нашому житловому комплексі", - наголосили в компанії.

Серед важливих соціальних ініціатив — участь у проєкті на ВДНГ, де силами компанії було забезпечено Оранжерею енергонезалежним опаленням, що стало критично важливим для збереження унікальної колекції рослин.

Загалом компанія за час роботи здійснила мрію про власне житло для понад 28 000 родин у Києві, Львові, Житомирі, Чернівцях, Мукачеві, Ужгороді та Одесі.