IT-Integrator x MININ: искусство интеграции в будущее

ИТ-Интегратор стартует коллаборацию, объединяющую IT и искусство. В сотрудничестве с самым технологичным художником страны Романом Мининым компания хочет сделать свой вклад в популяризацию тематики IT в современном украинском арте. Ведь будущее трудно себе представить не только без высоких технологий, но и без ощущения прекрасного.

ИТ-Интегратор получит фирменные подарки в стиле коллаборации с художником Романом Мининым. Специально для компании художник адаптировал многофигурную композицию монументально-декоративного панно из серии работ New May Challenge.

Главным в коллаборации с художником станет смена фирменного стиля компании на весь 2022 год. Элементы работы New May Challenge будут представлены на фирменной одежде, полиграфической продукции, онлайн-носителях и подарках бренда ИТ-Интегратор. Панно из серии New May Challenge уже в январе нового года будет встречать посетителей компании в холле офиса.

"Наилучшим образом развивать высокие технологии возможно, лишь тонко ощутив будущее. Для нас важным инструментом демонстрации прекрасной стороны этого будущего есть современное украинское искусство. Интересно, что работы Романа Минина не только придают нам вдохновение, но и задают нам вопрос: чем высокие технологии могут дополнить высокое искусство? Где мы, специалисты в области высоких технологий, можем быть интересны современному искусству? Надеюсь, что наша большая коллаборация с самым технологичным художником Украины ответит на этот вопрос", — говорит вице-президент ИТ-Интегратор Надежда Омельченко.

"Работа New May Challenge посвящается нейросетям, майнингу и новым нейронным связям. Однажды исчезла цивилизация Майя, потому что не смогла приспособиться к вызовам нового времени, нового строя и ценностей. Это хорошая наука всем цивилизациям и странам. Мир стремительно меняется, и если не выработать новые связи между прошлым и будущим, есть риск потерять и одно, и другое... Нам нужно принять вызов нового времени и достойно интегрироваться в новый мир без потери собственной идентичности. Мы должны стать украшением общей картины будущего", — рассказывает о своей серии работ Роман Минин.

2022 год станет годом коллабораций для ИТ-Интегратор. Этот проект будет первым из серии профессиональных и творческих совместных проектов, которые компания планирует реализовать. Мы будем сотрудничать с партнерами, клиентами и обществом еще более активно. Ведь мы верим, что будущее за сочетаниями. Иногда неожиданными, но всегда невероятными!

Роман Минин – один из топовых современных художников, родился в городе Мирноград (экс-Димитров) Донецкой области в 1981 году. Живёт и работает в Харькове. Продвигает идею интеграции технологий виртуальной и дополненной реальностей в современное искусство.

Коллаборация ИТ-Интегратор с Романом Мининым реализована в сотрудничестве с Анастасией Братковой, продюсером арт-проектов и основательницей fashion-бренда OVERALL, создающей одежду с принтами-репродукциями картин украинских художников.

Ссылки на страницы в Facebook:

Надежда Омельченко: https://www.facebook.com/nadya.omelchenko

ИТ-Интегратор: https://www.facebook.com/it.integrator.ua

Роман Минин: https://www.facebook.com/roman.minin.3

Анастасия Браткова: https://www.facebook.com/anastasiia.bratkova/

Справка

ИТ-Интегратор — крупнейший разработчик и поставщик IT-решений для корпоративного и государственного секторов в Украине. Основные направления работы предприятия — дата-центры, базовая ИТ-инфраструктура, сетевая инфраструктура, информационная безопасность, контакт-центры, системы управления и мониторинга, инженерная инфраструктура, облачные сервисы. Компания была основана 5 декабря 2000 года. ИТ-Интегратор — компания №1 на рынке системной интеграции в рейтинге 500 крупнейших украинских компаний авторитетного делового издания "Топ100. Рейтинги крупнейших".