ЄС продовжує режим тимчасового захисту до 2027 року: як дитині за кордоном не відстати від українських однолітків і отримати атестат

Відмінності між шкільними програмами — головний ризик для учнів у ЄС. Одним із рішень може бути проведення вечірніх онлайн-занять із ключових предметів.

Рішення Єврокомісії продовжити режим тимчасового захисту до березня 2027 року змушує родини планувати на кілька років уперед. Головним викликом стає освіта: як, інтегруючись у місцеву школу, гарантувати, що дитина не втратить академічний рік і зможе конкурувати з однолітками в Україні після повернення?

Головний ризик — академічне відставання

Перебування за кордоном роками створює складну дилему. Дитина відвідує місцеву школу, програма якої кардинально відрізняється від української, що створює освітній розрив та низку ризиків.

Академічне відставання. Різниця між навчальними планами, методиками й темпами вивчення ключових предметів (особливо математики) створює прогалини у знаннях. Цей розрив важко подолати після повернення, що ускладнює вступ до українських університетів.

Втрата зв'язку з Україною. Невивчення української літератури, історії та географії послаблює культурний зв'язок дитини з батьківщиною.

Подвійне навантаження. Спроби самостійно наздогнати українську програму паралельно з денним навчанням призводять до втоми та втрати мотивації.

Це пастка: або академічне відставання від стандартів України, або надмірне навантаження у спробі "всидіти на двох стільцях".

"Друга зміна": фокус на знаннях, а не лише на атестаті

Одним із рішень для подолання академічного розриву є спеціалізовані програми. Оптимальний вибір — дистанційна школа ThinkGlobal та її програма "Друга зміна".

Головна мета цієї ліцензованої онлайн-школи — узгодити рівень підготовки дитини з українськими освітніми стандартами, а не просто видати документ. Програма допомагає заповнити прогалини в ключових предметах у зручному вечірньому форматі.

Як це працює:

Вдень: дитина відвідує свою основну школу в будь-якій країні ЄС.

Увечері: після відпочинку долучається до двох онлайн-занять із предметів, де розбіжність у програмах найбільша.

Уроки відбуваються наживо, але завжди доступні у записі, що дозволяє гнучко адаптувати навчання до будь-якого графіка.

НМТ-2026 як головний індикатор конкурентоспроможності

Програма «Другої зміни» зосереджена на поглибленій математиці, щоденній англійській, українській мові та фізиці. Це стратегічна інвестиція в конкурентоспроможність.

Успішне складання НМТ — найкращий доказ того, що дитина не відстала від однолітків. Системний підхід, який пропонує онлайн-школа ThinkGlobal, вселяє впевненість у рівні знань та готує до успішного вступу до українських чи закордонних університетів.

Кейс родини з Німеччини:

"Син пішов у сьомий клас у німецькій школі. Програма сильна, але ми швидко зрозуміли, що математику там вивчають зовсім інакше, та ще й сину важко вивчати її через мовний бар’єр. Я хвилювалася, що він просто не зможе скласти іспити на рівні зі своїми однокласниками, бо відстає і від української програми і від місцевої. “Друга зміна” – це ідеальний варіант під нашу задачу. Тепер я впевнена, що він не втрачає рік і тримає планку".

Рішення ЄС дає родинам визначеність. Сучасні освітні технології пропонують інструменти, які допомагають ефективно скористатися цією можливістю: уникнути академічного відставання дитини та зберегти для неї шлях до українського майбутнього.

Хочете переконатися, як це працює на практиці? Зареєструйтеся на безоплатний пробний тиждень навчання та отримайте консультацію академічного радника.