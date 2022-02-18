Как отрастить волосы: профессиональная косметика VS бабушкины секреты

Многие девушки мечтают о длинных, блестящих, густых волосах. Чего только мы не делаем, чтобы улучшить их состояние: покупаем разрекламированные ухаживающие новинки, используем народные средства, записываемся на бьюти-процедуры в салон или идем на консультацию к трихологу. В этой статье рассказываем о том, какие факторы влияют на рост и состояния волос и характеризуем преимущества профессиональных и «бабушкиных» средств. Будет интересно!

Расти коса до пояса, или За счет чего растут волосы

На скорость роста волос влияет множество факторов: генетические особенности, стрессы, правильный уход, образ жизни, питание. На последнем пункте хочется остановиться отдельно. Главный строительный элемент для волос — белок. Поэтому надо ввести в свой рацион мясо, рыбу, яйца, молочные продукты. Положительно на росте волос сказываются полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в льняном и оливковом масле. Именно они укрепляют волосы и придают им блеск.

Какие действия стимулируют восстановление и рост волос

Улучшение кровообращения кожи головы для укрепления волос и снижения риска их выпадения.

Раскрытие фолликулов, ускоряющее рост новых волос.

Интересно, что на скорость роста волос влияет… сезонность! Доказано, что летом за счет теплого воздуха они растут на 20 % быстрее. Важно помнить: агрессивное окрашивание, регулярные химические завивки, перманентное выпрямление локонов вынуждают волосы отрастать гораздо медленнее.

Профессиональная косметика в борьбе с выпадением волос

Хорошая новость заключается в том, что многие косметические компании разрабатывают эффективные средства от выпадения волос. Это разнообразные шампуни, бальзамы, сыворотки, спреи, маски и другая продукция, укрепляющая фолликулы. Рассмотрим детальнее средства, которые пользуются популярностью и получают множество положительных отзывов.

Шампунь против выпадения Super Siberica Professional Anti Hair-Loss Scalp Shampoo

Шампунь на основе мощных природных компонентов и биотина. Нанайский лимонник позаботится о состоянии корней, а женьшень пробудит «спящие» луковицы.

Грязевой бальзам Вітэкс Dead Sea

Продукт, который обладает двойным действием: укрепляет волосы и устраняет перхоть. В его основе — запатентованный комплекс Dynagen, регулирующий обменные процессы в корнях.

Интенсивный тоник для кожи головы Alpecin Medical Forte

Настоящий мастхэв для тех, кто страдает от выпадения волос и жирности кожи головы. Регулирует работу сальных желез и стимулирует локальное кровообращение.

Маска Valmona Earth Anti-Hair Loss Treatment

Комплекс аминокислот, содержащихся в маске, улучшает состояние волос, а растительные экстракты стимулируют активизацию «спящих» луковиц.

Комплекс в ампулах Farmona Radical Med Anti Hair Loss Ampoule Treatment

Этот инновационный продукт содержит мощные растительные нутриенты и запатентованную формулу Pro-Hair Booster 4H. Он укрепляет волосы по всей длине, от корней до кончиков.

Лосьон Fanola Energy

Лосьон на основе протеинов сои, эфирного масла розмарина и экстракта крапивы тонизирует кожу головы и активизирует рост волос. Дополнительный бонус продукта — дезодорирующий и дезинфицирующий эффект.

Сыворотка Wella Professionals SP Balance Scalp Energy Serum

Мощное средство, содержащее комплекс витаминов, лауриновую и молочную кислоты. Питает волосы изнутри и увеличивает их густоту.

Травяные ополаскивания и другие бабушкины рецепты для роста волос

Народных средств, которые используют для ускорения роста и улучшения состояния волос, достаточного много. И они по-прежнему популярны несмотря на то, что в бьюти-магазине или аптеке можно легко купить профессиональные маски, шампуни, сыворотки. На какие способы укрепления волос из секретного арсенала бабушек обращают внимание чаще всего — об этом читайте далее.

Шампунь из ржаной муки и горчицы

Состоит из 10 частей муки и 1 части сухой горчицы (на 50 г муки используйте 5 г горчицы). Средство укрепит волосы, ускорит их рост.

Натуральные масла

Репейное, касторовое, аргановое, кокосовое масла — настоящий кладезь полезных микроэлементов и полиненасыщенных жирных кислот. Они превратят волосы, склонные к сухости, в живые и блестящие, снизят риск их выпадения. Масла хорошо подходят для комплексного ухода за волосами всех типов.

Отвары из полезных растений

Крапива, липа, ромашка, мать-и-мачеха, корень аира и подорожника содержат много полезных компонентов. В отварах из этих растений присутствуют дубильные вещества, витамины, железо, магний и другие микроэлементы, укрепляющие волосы.

Спиртовые настойки

Спиртовые настойки на основе жгучего перца и перечной мяты используются для втирания в кожу головы. Они стимулируют волосяные фолликулы и нормализуют местное кровообращения. Но чтобы не получить ожог, настойки надо разбавлять водой.

Растительные спреи

Собственноручно приготовленные спреи из корня лопуха или алое наносятся по всей длине или на корни волос. Они укрепляют их и защищают от неблагоприятных факторов.

Медовая маска

Действующие компоненты маски — натуральный жидкий мед, эфирное масло розмарина и куриное яйцо, смешанные в однородную массу. Ее наносят на чистые сухие волосы и держат под полотенцем до 40 минут. Результат — более крепкие волосы, блестящие и мягкие.

Какие бы средства для роста волос вы ни выбрали, народные или профессиональные, для получения положительного результата важны и другие факторы. Полноценное питание, здоровый образ жизни, соблюдение питьевого режима, отсутствие стрессов помогут вам достичь желаемого!