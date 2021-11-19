Как выбрать качественные автомобильные шины?

На что обратить внимание при выборе резины для авто?

Качественная резина - залог безопасности и основной связующий элемент между дорогой и транспортным средством. Шины поглощают все колебания и вибрации во время движения, которые создаются дорогой, благодаря чему вы можете чувствовать себя комфортно.

Поскольку от целостности колес и качества покрышек зависит безопасность, при их выборе нужно учитывать ряд критериев. В продаже представлено множество видов резины от разных производителей, отличающихся как по ценам, так и по характеристикам. Сайт rezina ua предлагает огромный выбор качественных шин и дисков от проверенных брендов. Вся продукция сертифицирована и соответствует международным стандартам. Для получения бесплатной помощи в выборе достаточно оставить заявку на сайте или связаться с менеджером магазина.

Как выбрать резину по сезону

В соответствии с узором протектора можно выделить три типа покрышек:

Шоссейные. Оптимальный вариант для движения по асфальту. Шоссейные покрышки гарантируют качественное сцепление с дорожным покрытием, при этом практически бесшумны. Такие шины хорошо отводят воду и пыль, но абсолютно не подходят для зимней эксплуатации. Шоссейная резина не предназначена для разбитых дорог.

Универсальные. Подходят как для загрязненных дорог, так и чистого асфальта. Универсальные покрышки более шумные и не такие устойчивые при движении по асфальту.

Грязевые. Оптимальный выбор для внедорожников. Грязевые шины характеризуются глубокой высотой протектора, поэтому подходят для передвижения по неровным дорогам.

Установка зимних шин рекомендована в октябре-ноябре. Украинское законодательство на данный момент не регулирует этот вопрос, поэтому менять колеса следует по мере необходимости. Зимние шины можно разделить на три типа - европейские, скандинавские и шипованные. Европейские предназначены для использования в условиях умеренной европейской зимы. Они гарантируют качественное сцепление с мокрой и заснеженной дорогой. Высота протектора составляет около 8 мм.

Резина скандинавского типа больше подходит для жесткой зимы, поскольку обеспечивает надежное сцепление с обледенелым покрытием. Для производства колес используется более мягкая резиновая смесь, которая сохраняет свои характеристики даже в сильный мороз. Шипованные покрышки являются самым надежным и безопасным вариантом для движения по гололеду. Но если сама резина некачественная, при езде по сухому асфальту шипы могут отлетать.