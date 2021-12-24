Как выбрать мужские часы: механизм и материал изготовления корпуса

Часы на запястье современного мужчины давно перестали выполнять функцию исключительно хронометра. Сегодня это модный аксессуар, подчеркивающий статус своего обладателя, а также дополняющий его образ.

Часы на запястье современного мужчины давно перестали выполнять функцию исключительно хронометра. Сегодня это модный аксессуар, подчеркивающий статус своего обладателя, а также дополняющий его образ. При выборе часов необходимо ориентироваться не только на их внешний вид. Стоимость покупки, а также исполнение изделия зависят от образа жизни мужчины, предпочтений в стиле одежды, цели приобретения, социального статуса.

Механизм часов

Какие часы мужские выбрать: механические или кварцевые? Этот вопрос один из первых интересует покупателей. Чтобы определиться, нужно знать особенности каждого вида.

Работу механических изделий обеспечивает маятник. Его приводит в движение энергетический источник: электрический, пружинный или гиревый. Механические модели предпочитают коллекционеры и поклонники часового искусства. Такие часы считаются престижными благодаря детальной ручной работе, в них нет батареи, которую необходимо регулярно менять.

Работу кварцевых изделий обеспечивает батарейка и кристалл кварца. Такие модели не нуждаются в специальном обслуживании, являются высокоточными. Менять батарею в таких часах необходимо не реже чем раз в два года. Они больше подходят для мужчин, предпочитающих вести активный образ жизни, так как хорошо зарекомендовали себя в экстремальных условиях.

Материал изготовления

Еще один важный параметр выбора – материал изготовления. Он влияет не только на эстетическое восприятие изделия, но и его цену, а также обеспечивает долговечность использования.

Для изготовления самого дешевого корпуса используется пластмасса. Такие изделия выпускает чаще всего Китай. Дороже стоят модели, для производства корпуса которых применяется смесь на основе металлов. Популярна комбинация цинка и алюминия. Но и такие часы нельзя назвать особо прочными.

Надежным корпусом считается тот, что сделан из металла. Основным материалом может быть латунь, сталь или титан. Чаще всего в продаже можно встретить стальные модели, которые выбирают большинство покупателей.

Самыми дорогими и престижными считаются часы для мужчин, имеющие серебряный, золотой или платиновый корпус. Если говорить о стекле, то лучшим считается сапфировое.

Чтобы выбрать качественные часы, необходимо покупать их в надежных торговых сетях. Одной из них является "ДЕКА". Ознакомиться с ее ассортиментом можно на сайте deka.ua.