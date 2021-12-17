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Какой пылесос Samsung лучше: мешковый или с пластиковым резервуаром
с пластиковым резервуаром
Корпорация Самсунг выпускает разные пылесосы: обыкновенные, в форме швабры, питающиеся от сети или батареи. Они выделяются не только оформлением, но и емкостями для пыли. Чему отдать предпочтение при выборе пылесоса Самсунг? И какие особенности учесть, чтобы техника принесла максимум пользы.
Разнообразие модельного ряда Самсунг
Линейка устройств бренда разнообразна. Выделяют модели:
- С пластиковым резервуаром или одноразовым мешком.
- Циклонные и с водяным фильтром.
- Комбинированные варианты с циклонным фильтром и мешком.
Модели отличаются мощностью, длиной шланга и шнура, вместительностью пылесборника. От этих параметров зависит мобильность аппарата и удобство эксплуатации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Стоимость устройств также варьируется в зависимости от наличия дополнительных функций. Дороже модели, у которых есть индикатор наполненности контейнера, турбощетки, отделение для хранения насадок, реализована возможность управления через пульт или смартфон.
Современная техника Самсунг функциональна, каждый пользователь сможет подобрать подходящую модель. В ней реализованы такие возможности:
- защита от засорения – чтобы шерсть животных или волосы не наматывались на фильтр;
- набор насадок – для очистки труднодоступных участков и мягкой мебели;
- Easy Grip – рукоятка с противоскользящим покрытием для простого и комфортного использования;
- поворотная конструкция шланга – чтобы не накручивался;
- фильтр НЕРА – пропускает мелкую пыль, защищает от аллергии.
Чем хороши пылесосы с мешком
При покупке пылесоса выбор часто встает между моделью с контейнером и мешками. Аппараты из второй категории могут быть с мешками:
- тканевыми многоразовыми – требуют регулярной стирки;
- бумажными одноразовыми – их выбрасывают после наполнения.
Такие пылесосы отличаются бесшумной работой, маневренностью, простотой заменой фильтра, несложным управлением. Разнообразный функционал и большое количество насадок позволяют легко добираться до труднодоступных участков. Они относятся к бюджетной категории и стоят дешевле пылесосов с пластиковыми контейнерами.
Их главный недостаток: при наполненности мешка мощность снижается. Поэтому приходится внимательно следить, вовремя выгружать или менять мешок.
Достоинства и недостатки контейнерных устройств
Их работа обеспечивается созданием вихревого потока. Контейнеры обычно изготавливаются из прозрачного пластика, поэтому всегда видно, что находится внутри.
К плюсам контейнерных моделей относятся:
- отсутствие дополнительных трат на мешки;
- контейнеры легко чистятся и моются;
- из прозрачного отсека можно достать предметы, попавшие туда случайно;
- наполненность контейнера не влияет на мощность.
Среди недостатков следует отметить дороговизну, большие габариты, громкую работу.
Подводя итоги, отметим, что мешковая техника недорогая, неприхотливая, подойдет для малогабаритного жилья и периодического применения. С пластиковыми резервуарами – вариант для больших помещений и интенсивной уборки.