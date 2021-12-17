Какой пылесос Samsung лучше: мешковый или с пластиковым резервуаром

с пластиковым резервуаром

Корпорация Самсунг выпускает разные пылесосы: обыкновенные, в форме швабры, питающиеся от сети или батареи. Они выделяются не только оформлением, но и емкостями для пыли. Чему отдать предпочтение при выборе пылесоса Самсунг? И какие особенности учесть, чтобы техника принесла максимум пользы.

Разнообразие модельного ряда Самсунг

Линейка устройств бренда разнообразна. Выделяют модели:

С пластиковым резервуаром или одноразовым мешком. Циклонные и с водяным фильтром. Комбинированные варианты с циклонным фильтром и мешком.

Модели отличаются мощностью, длиной шланга и шнура, вместительностью пылесборника. От этих параметров зависит мобильность аппарата и удобство эксплуатации.

Стоимость устройств также варьируется в зависимости от наличия дополнительных функций. Дороже модели, у которых есть индикатор наполненности контейнера, турбощетки, отделение для хранения насадок, реализована возможность управления через пульт или смартфон.

Современная техника Самсунг функциональна, каждый пользователь сможет подобрать подходящую модель. В ней реализованы такие возможности:

защита от засорения – чтобы шерсть животных или волосы не наматывались на фильтр;

набор насадок – для очистки труднодоступных участков и мягкой мебели;

Easy Grip – рукоятка с противоскользящим покрытием для простого и комфортного использования;

поворотная конструкция шланга – чтобы не накручивался;

фильтр НЕРА – пропускает мелкую пыль, защищает от аллергии.

Чем хороши пылесосы с мешком

При покупке пылесоса выбор часто встает между моделью с контейнером и мешками. Аппараты из второй категории могут быть с мешками:

тканевыми многоразовыми – требуют регулярной стирки;

бумажными одноразовыми – их выбрасывают после наполнения.

Такие пылесосы отличаются бесшумной работой, маневренностью, простотой заменой фильтра, несложным управлением. Разнообразный функционал и большое количество насадок позволяют легко добираться до труднодоступных участков. Они относятся к бюджетной категории и стоят дешевле пылесосов с пластиковыми контейнерами.

Их главный недостаток: при наполненности мешка мощность снижается. Поэтому приходится внимательно следить, вовремя выгружать или менять мешок.

Достоинства и недостатки контейнерных устройств

Их работа обеспечивается созданием вихревого потока. Контейнеры обычно изготавливаются из прозрачного пластика, поэтому всегда видно, что находится внутри.

К плюсам контейнерных моделей относятся:

отсутствие дополнительных трат на мешки; контейнеры легко чистятся и моются; из прозрачного отсека можно достать предметы, попавшие туда случайно; наполненность контейнера не влияет на мощность.

Среди недостатков следует отметить дороговизну, большие габариты, громкую работу.

Подводя итоги, отметим, что мешковая техника недорогая, неприхотливая, подойдет для малогабаритного жилья и периодического применения. С пластиковыми резервуарами – вариант для больших помещений и интенсивной уборки.