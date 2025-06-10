Кейс співпраці DM Solutions та UGB: створення Єдиного адресного середовища

Співпраця між DM Solutions та UGB (оновленого Укргазбанку) є прикладом успішної імплементації передових технологій у банківській сфері, що підкреслює значущість інноваційних рішень для українського фінансового ринку.

Запропоноване рішення та його імплементація:

DM Solutions запропонувала UGB комплексне рішення, яке полягає у створенні єдиного адресного середовища за допомогою:

надання доступу до платформи GeoData.Online через API, що дозволяє автоматизувати процес актуалізації та верифікації адресних даних при внесенні їх до клієнтських баз.

GeoData.Online через API, що дозволяє автоматизувати процес актуалізації та верифікації адресних даних при внесенні їх до клієнтських баз. використання продукту DB Cleaner для обробки, очищення та актуалізації адрес фізичних та юридичних осіб, заставного майна, що вже знаходилися у базах даних банку.

впровадження цифрового Довідника адрес України та продукту щоденного моніторингу Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих (ЗВВР), що забезпечує банку оперативну реакцію на зміни в адресній інформації, важливій для ризик-менеджменту.

Результати співпраці:

Обробка та очищення даних за допомогою DB Cleaner суттєво підвищила точність ідентифікації клієнтів, знизила витрати на комунікацію з клієнтом та на процес оновлення даних, скоротила час обробки інформації. Крім того, інтеграція платформи GeoData.Online надасть змогу автоматично актуалізувати адреси в режимі реального часу.

Наразі розглядається можливість впровадження Довідника адрес України та продукту щоденного моніторингу Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих (ЗВВР), що допоможе UGB миттєво адаптуватися до змін і підтримувати високий рівень відповідності стандартам.

Кейс співпраці DM Solutions та UGB є прикладом успішної цифрової трансформації та створення єдиного адресного середовища, необхідного для розвитку українського фінансового сектору відповідно до сучасних вимог регуляторів та європейських стандартів.

Про UGB:

UGB – один із державних банків України, який відіграє важливу роль у фінансовій стабільності країни. Банк активно підтримує малий та середній бізнес, є провідним банком сталого розвитку, зокрема зеленого фінансування, розвиває напрямки еко-кредитування, пропонує інноваційні продукти та послуги, що робить його важливим учасником фінансового ринку України. Саме тому впровадження передових технологій для управління адресними даними є стратегічно важливим завданням, яке дозволяє підвищити ефективність роботи банку та знизити операційні ризики.

Про DM Solutions:

Компанія DM Solutions вже понад 13 років займається розробкою та впровадженням продуктів для управління, очищення та актуалізації адресних даних. Рішення компанії використовують провідні фінансові установи, великі підприємства та державні організації, що свідчить про високу якість та ефективність продуктів DM Solutions. Особливу роль компанія відіграє в процесі цифровізації українського бізнесу, забезпечуючи стабільність, точність та оперативність обробки великих масивів інформації.