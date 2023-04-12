Кинь виклик майбутньому, допоможи ЗСУ та наблизь перемогу: FAVBET запустив акцію "Кіберпанк 2023" для підтримки українських воїнів

Свобода, неон, високі технології. Нова акція "Кіберпанк 2023" від FAVBET кидає виклик гравцям та запрошує на карколомну пригоду містом майбутнього з важливою метою — підтримка українських воїнів.

З 10 квітня по 2 липня на учасників акції очікують місії з щотижневими квестами. Учасникам акції — бонуси та круті гаджети, а бійцям ЗСУ — високотехнологічне обладнання.

Як зрозуміло з назви, "Кіберпанк 2023" – проєкт, натхненний хітовою грою польської студії CD Projekt Red. Компанія Favbet переосмислила сюжет, сеттінг та візуальну складову гри, створивши світ кіберпанку з українськими реаліями. Так з’явилася серія роликів та стилізовані діджитал-матеріали.

Провідником акції став музикант, лідер рок-гурту O.Torvald, а нині ще й військовослужбовець ЗСУ Женя Галич – від нього гравці дізнаватимуться деталі місій та квестів на шляху до перемоги.

Всього в межах акції на гравців очікує 4 місії що складаються з 36 квестів, кожна з яких триватиме по три тижні та матиме особливу мету збору:

Місія 1: "Той, що бачить у темряві" – збір на тепловізори, щоб ЗСУ з легкістю могли розгледіти ворогів вночі.

Місія 2: "Згори видно все" – збір на дрони розвідників та артилеристів, щоб бачити ворога здалеку та точно наводити зброю.

Місія 3: "Падіння шахеда" – збір на антидронні рушниці, щоб ще на підльоті приземлювати ворожі пташки, що сують свої лопаті на українські позиції.

Місія 4: "Люди майбутнього" – збір на біопротезування поранених бійців, щоб вони якнайшвидше повернулись до звичного життя після повернення з поля бою.

Виконуючи квести, а також займаючи призові місця у щотижневих турнірах, гравці не лише збільшують суму донату, але й отримують квитки для участі у фінальному розіграші.

Більше квитків – більше шансів на перемогу. Вже 3 липня під час фінального розіграшу 20 щасливчиків стануть власниками потужного ноута, сучасної ігрової консолі, яблучних гаджетів, шоломів віртуальної реальності та ще багатьох технологічних подарунків, щоб підкорювати майбутнє.

Акція "Кіберпанк 2023" є продовженням серії тематичних промо для підтримки української армії, що FAVBET організовує з минулого року.

Так, нещодавно на платформі завершилась акція "Прокачка авто для ЗСУ", під час якої компанія завдяки активній участі та донатам гравців придбала та відремонтувала 10 позашляховиків для потреб кількох військових підрозділів. Відеозвіти прокачки знімали в стилі легендарного тюнинг-шоу нульових та публікували на Ютуб-каналі FAVBET. Незабаром тут вийдуть фінальні серії шоу з військовим тюнінгом двох останніх тачок.

Період дії акції "Кіберпанк 2023" — з 10.04 по 02.07.2023. Деталі та правила участі — на сайті favbet.ua.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ"" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ"" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.